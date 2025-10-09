Wule Symphony Orchestra: Musica, Pace e Dialogo Interculturale

Un’esperienza immersiva nell’armonia universale: la Wule Symphony Orchestra, prestigiosa formazione musicale monastica Chan proveniente dalla Cina, approda in Italia per un tour itinerante dedicato alla promozione della pace e al dialogo interculturale.

Il 12 ottobre, il Conservatorio di Milano accoglierà l’orchestra, guidata dal Maestro Shi Wule, in un evento culminante con il conferimento del Wule World Peace Culture Award al celebre tenore Placido Domingo, figura di spicco nel panorama artistico mondiale.

Successivamente, il 27 ottobre, Venezia sarà teatro di un incontro significativo tra i monaci e Leymah Gbowee, la stimata pacifista liberiana, insignita del Premio Nobel per la Pace, un dialogo destinato a illuminare prospettive e ispirare azioni concrete.

Lo spettacolo, concepito come un percorso spirituale e artistico, si articola in tre sezioni distinte, interconnesse da un filo conduttore di profonda riflessione.

La prima parte è un vibrante omaggio all’incontro fecondo tra Oriente e Occidente, attraverso un repertorio sinfonico che celebra la ricchezza e la diversità delle tradizioni musicali di due mondi apparentemente distanti, ma uniti dalla comune aspirazione all’espressione emotiva e all’elevazione spirituale.

Brani iconici si fonderanno, creando un tessuto sonoro ricco di sfumature e suggestioni, testimonianza del potere della musica come linguaggio universale.

La seconda sezione si rivela un’esplosione di vitalità, con una performance che unisce la potenza evocativa della musica orchestrale all’eleganza e alla grazia della danza, interpretata da artisti di talento.

Questa fusione di arti visive e uditive, permeata dalla filosofia Zen, invita il pubblico a lasciarsi trasportare in un’esperienza sensoriale intensa e meditativa, un viaggio interiore alla scoperta di sé e del proprio potenziale creativo.

Il culmine dello spettacolo è rappresentato dalla pratica di meditazione vocale, una tecnica millenaria che invita alla calma interiore, alla consapevolezza del presente e alla connessione con la propria essenza.

Guidati dal Maestro Shi Wule, gli spettatori saranno invitati a partecipare attivamente, sperimentando in prima persona i benefici della meditazione e aprendosi a nuove prospettive di comprensione e di pace.

L’accesso agli eventi è garantito solo su prenotazione, con un sistema di donazione libera.

Il sostegno finanziario generato contribuirà alla realizzazione di un nuovo centro di meditazione in Italia, uno spazio dedicato alla crescita spirituale e alla diffusione dei principi di pace e armonia, un luogo di incontro e di ispirazione per chiunque desideri intraprendere un percorso di crescita personale e di impegno sociale.

Questo gesto di generosità contribuirà a seminare un futuro più sereno e illuminato per le generazioni a venire.