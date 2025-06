Banca Ifis e Digit’Ed: cinque anni di formazione all’avanguardia.

Banca Ifis rafforza il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione, inaugurando una significativa collaborazione pluriennale con Digit’Ed, un partner specializzato in formazione personalizzata e soluzioni di apprendimento avanzate. L’accordo, della durata di cinque anni, si configura come un investimento strategico nel capitale umano, elemento cardine della crescita sostenibile dell’istituto.Questa iniziativa si inserisce nel solido ecosistema della Ifis Academy, il laboratorio di *Social Impact* di Banca Ifis, nato con l’ambizione di elevare il ruolo della formazione a leva competitiva e motore di sviluppo. L’Academy si posiziona, dunque, non come un semplice programma di *training*, ma come un asset cruciale, un vero e proprio fulcro per l’evoluzione culturale e professionale dell’intera organizzazione.Il percorso formativo offerto da Digit’Ed è strutturato su un modello modulare, concepito per garantire massima flessibilità e adattabilità alle esigenze individuali dei duemila dipendenti coinvolti. Questa architettura permette di combinare in maniera sinergica rigore accademico e applicabilità pratica, un binomio essenziale per affrontare le complesse sfide del panorama finanziario contemporaneo.L’offerta didattica abbraccia un ampio spettro di tematiche vitali per il futuro del settore, tra cui: la profonda trasformazione digitale in atto, che impone una costante revisione dei modelli operativi e l’adozione di tecnologie all’avanguardia; la crescente importanza della sostenibilità, intesa come principio guida per decisioni di investimento e strategie di business; le competenze di leadership necessarie per navigare in ambienti sempre più dinamici e complessi; la gestione efficace del rischio, un aspetto imprescindibile per la stabilità e la resilienza dell’istituto; la promozione della cultura finanziaria, sia interna che esterna, per favorire una maggiore consapevolezza e responsabilità; e, infine, l’aggiornamento continuo sulle nuove normative, un imperativo in un contesto regolatorio in costante evoluzione.“Siamo onorati di collaborare con Banca Ifis in un progetto di tale portata, che riflette una visione lungimirante e una profonda consapevolezza delle opportunità e delle sfide che ci attendono,” dichiara Davide Vassena, Amministratore Delegato di Digit’Ed, sottolineando la rilevanza strategica dell’iniziativa.Rosalba Benedetto, Vicepresidente di Banca Ifis, sottolinea come “l’investimento nel capitale umano rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia, che ci ha permesso di costruire una solida reputazione come punto di riferimento per le PMI italiane nel corso di oltre quattro decenni. Questo accordo testimonia la nostra ferma convinzione che la crescita duratura si basa sulla valorizzazione del talento e sull’impegno costante verso l’apprendimento continuo.” L’accordo si configura quindi come un investimento non solo in competenze specifiche, ma anche nella costruzione di una cultura aziendale orientata all’innovazione, all’etica e alla responsabilità sociale.