Biometano a Porto Tolle: un passo avanti per l’energia verde.

A Porto Tolle (Rovigo), un significativo passo avanti verso la transizione energetica nazionale si concretizza con l’attivazione di un nuovo punto di connessione per il biometano alla rete di distribuzione gas naturale, infrastruttura cruciale gestita da Italgas.

L’iniziativa, promossa dall’azienda agricola Canella Giancarlo, rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare e di valorizzazione delle risorse agricole locali.

Il processo di produzione del biometano si fonda sulla digestione anaerobica di residui agricoli, un procedimento biologico che, in assenza di ossigeno, decompone la materia organica generando biogas.

Questo biogas, successivamente purificato e qualificato, assume le caratteristiche del biometano, un gas rinnovabile perfettamente compatibile con la rete gas esistente e utilizzabile per riscaldamento, produzione di energia elettrica e, potenzialmente, come combustibile per autotrazione.

L’impianto di Porto Tolle è progettato per immettere nella rete di distribuzione locale circa 2,2 milioni di metri cubi di biometano all’anno, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico medio di oltre 2.400 famiglie residenti nel territorio.

L’infrastruttura comprende anche un nuovo collegamento di circa 100 metri, elemento essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza del flusso di gas.

L’intervento si inserisce in un contesto normativo definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che promuove attivamente lo sviluppo del settore del biometano, riconosciuto come un pilastro fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico italiano.

L’avvento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha fornito un impulso decisivo allo sviluppo del biometano, con risorse dedicate a sostenere la realizzazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti.

Come sottolinea Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, è cruciale consolidare questo “momentum” attraverso un quadro normativo stabile e incentivante, capace di attrarre investimenti e di stimolare la crescita di un settore strategico per il futuro energetico del Paese.

Il potenziale del biometano è enorme: non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, ma offre anche opportunità di sviluppo economico e occupazionale nelle aree rurali, valorizzando le risorse agricole e promuovendo un modello di produzione energetica più sostenibile e resiliente.

L’esempio di Porto Tolle dimostra come l’integrazione tra agricoltura, innovazione tecnologica e infrastrutture energetiche possa generare benefici tangibili per l’ambiente e la comunità.