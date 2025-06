BPM-Unicredit: L’Incertezza Regna, Azionisti Preoccupati

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), pur rispettata, non muta l’incertezza che avvolge l’acquisizione di Banco BPM da parte di Unicredit, come evidenziato dalla leadership bancaria stessa. Massimo Tononi, Presidente, e Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato, in una dichiarazione congiunta, esprimono un senso di rassegnazione frutto di sette mesi di ambiguità riguardo ai tempi e alle reali intenzioni del soggetto offerente.L’operazione, protrattasi ben oltre la media delle precedenti, attestasi intorno agli otto mesi contro una norma storica di circa cinque, rappresenta un’anomalia che impone una riflessione approfondita. La cosiddetta “passivity rule”, un vincolo regolamentare che limita la possibilità di manovre strategiche, aggrava ulteriormente la situazione, irrigidendo la capacità di Banco BPM di reagire alle evoluzioni del mercato in un periodo cruciale per la ristrutturazione del sistema bancario italiano.Il nocciolo della questione risiede nella convenienza dell’offerta, definita dai vertici di Banco BPM come insufficiente. L’assenza di un premio adeguato, fin dalla formulazione dell’offerta, ha mantenuto inalterata questa percezione negativa, alimentando la preoccupazione per il valore che gli azionisti potrebbero realisticamente ottenere.La mancanza di un piano industriale dettagliato che delinei i benefici e le sinergie derivanti dall’integrazione, costituisce un elemento di profonda incertezza. Tale assenza di trasparenza solleva dubbi sulla sostenibilità e sulla reale fattibilità dell’operazione nel lungo periodo, penalizzando, a detta dei dirigenti, gli azionisti di Banco BPM.A ciò si aggiungono le recenti indiscrezioni relative alle proposte di cessione di filiali presentate da Unicredit all’Antitrust europeo, che amplificano i timori per il futuro del personale, delle piccole e medie imprese e delle comunità locali, profondamente radicate nel tessuto economico e sociale delle aree servite da Banco BPM. L’incertezza sul futuro occupazionale e la potenziale frammentazione delle relazioni consolidate con la clientela rappresentano un rischio significativo, aggravato dalla mancanza di chiarezza e comunicazione da parte del soggetto offerente. La situazione impone una profonda riflessione sul ruolo delle banche nel tessuto sociale ed economico del Paese e sulla necessità di bilanciare gli interessi delle istituzioni finanziarie con quelli della collettività.