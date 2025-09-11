Coop Spinea Rinasce: Un Milione di Euro per la Comunità

Rinnovata e riaperta al pubblico, la Coop di Spinea, in provincia di Venezia, rappresenta un investimento strategico di Coop Alleanza 3.0, pari a un milione di euro, finalizzato a rafforzare la presenza del gruppo nel territorio e a offrire una risposta ancora più mirata alle esigenze della comunità locale.

L’inaugurazione, avvenuta a negozio aperto, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del mondo cooperativo, testimoniando l’importanza dell’infrastruttura per l’economia locale.

Oltre al sindaco Franco Bevilacqua, presenti la vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Francesca Durighel, l’assessore comunale al Commercio Massimo De Pieri, il consigliere di amministrazione Daniel Tiozzo, il Regional Director Valerio Stevanato e Manuela Campalto, Presidentessa Zona Soci Venezia Terraferma, a rappresentare i soci Coop.

Il restyling ha portato a una riorganizzazione degli spazi su una superficie di circa 2.500 metri quadrati, ottimizzando l’efficienza operativa e migliorando l’esperienza di acquisto per i 65 addetti e per la clientela.

L’attenzione al dettaglio si manifesta nell’offerta di servizi e prodotti, che riflette un impegno verso la valorizzazione del territorio e la promozione di un’alimentazione consapevole.

Particolarmente significativo è il banco macelleria, arricchito da un’area dedicata agli hamburger artigianali, mentre la panetteria offre una selezione di pani realizzati con farine provenienti da produttori locali, garantendo un legame diretto con il territorio e una filiera trasparente.

L’introduzione della pizza alla pala, ordinabile e ritirabile calda al termine della spesa, è un ulteriore elemento di innovazione e comodità per i clienti.

La pescheria, con il suo assortimento di pesce fresco e preparazioni cotte, e il reparto ortofrutta, con i suoi prodotti stagionali, completano l’offerta alimentare, affiancati da una cantina che esprime la ricchezza enogastronomica del territorio.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al benessere e alla cura della persona con l’introduzione del corner “la bellezza di essere me”, uno spazio dedicato a prodotti di bellezza e articoli per il benessere, ampliando l’offerta commerciale del punto vendita.

Per agevolare il flusso di clienti, sono state previste sette casse servite e quattro casse self-service, con orari di apertura estesi per garantire la massima accessibilità: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 19:45, confermando l’impegno di Coop verso la comunità di Spinea.

L’investimento rappresenta un segnale di fiducia nel potenziale del territorio e un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale del Comune.