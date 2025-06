Crisi energetica: Governo e imprese al lavoro

Il recente peggioramento delle tensioni geopolitiche, con il conflitto israelo-iraniano che innesca nuove incertezze sui mercati energetici globali, ha catalizzato un confronto urgente tra il Governo italiano e le associazioni industriali. L’incontro, a Verona, tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i presidenti di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, ha rappresentato un momento cruciale per delineare strategie di resilienza e sicurezza energetica in un contesto di crescente volatilità.L’amara realtà di un mercato energetico intrinsecamente vulnerabile alle dinamiche internazionali ha spinto il Governo a ribadire con forza la necessità di un ambizioso piano di transizione energetica. Non si tratta più di una scelta strategica, ma di un imperativo per la salvaguardia dell’autonomia produttiva nazionale. In particolare, è stata riaffermata l’importanza di un mix energetico diversificato, che includa la considerazione di nuove tecnologie nucleari di generazione avanzata, caratterizzate da elevati standard di sicurezza e ridotte emissioni.L’auspicio del Ministro Urso è che una questione di tale rilevanza possa superare le divisioni partitiche e generare una convergenza ampia in Parlamento, sostenendo il disegno di legge già presentato dal Ministro Pichetto Fratin e valutando misure di supporto transitorie, calibrate in sinergia con le rappresentanze delle imprese. Tale approccio costruttivo mira a creare un solido fronte comune, capace di rispondere efficacemente alle sfide poste dalla crisi energetica e di promuovere uno sviluppo industriale sostenibile nel lungo termine.Infine, il Ministro ha voluto dissipare ogni dubbio circa la garanzia delle forniture di gas, sottolineando come l’Italia abbia attivamente diversificato le proprie fonti di approvvigionamento, riducendo così la dipendenza da singoli fornitori e mitigando i rischi connessi a potenziali interruzioni. La resilienza energetica, pertanto, si configura come una priorità assoluta per il Governo, impegnato a tutelare la competitività delle imprese italiane e a garantire la stabilità economica del Paese.