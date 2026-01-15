Dba e EssilorLuxottica: partnership per occhiali smart e innovazione industriale.

Dba, dinamica realtà trevigiana operante nel settore della consulenza tecnica e ingegneristica e quotata sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, ha siglato un’importante partnership con EssilorLuxottica, focalizzata sull’implementazione strategica di smart glasses di ultima generazione.

Questa iniziativa, lungimirante e in linea con la crescente digitalizzazione del settore industriale, segna un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e ottimizzazione delle performance aziendali.

Gli occhiali intelligenti acquisiti da Dba rappresentano un concentrato di tecnologie all’avanguardia.

Dotati di un sofisticato sistema di acquisizione dati che include una fotocamera ultra-grandangolare da 12 Megapixel, capaci di catturare immagini ad alta risoluzione in un ampio campo visivo, e microfoni avanzati con cancellazione attiva del rumore, questi dispositivi permettono la trasmissione audio cristallina anche in ambienti rumorosi.

La presenza di altoparlanti integrati e un sistema di comandi vocali intuitivo facilita l’interazione e l’esecuzione di operazioni complesse in modalità hands-free.

L’adozione di questa tecnologia non è concepita come un mero aggiornamento strumentale, ma come un elemento chiave di una strategia più ampia.

I tecnici di Dba impiegheranno gli smart glasses in progetti di trasformazione digitale, un ambito cruciale per affrontare le sfide del futuro industriale.

L’obiettivo primario è quello di integrare la raccolta dati in tempo reale con i processi decisionali, consentendo un’analisi più rapida e accurata delle performance dei progetti e un’ottimizzazione costante delle risorse.

“Questa scelta testimonia il nostro impegno verso un’innovazione responsabile e sostenibile,” afferma Raffaele De Bettin, Amministratore Delegato di Dba.

“Riteniamo che la tecnologia debba essere al servizio delle persone, potenziando le loro capacità e migliorando la qualità del lavoro.

La valorizzazione del capitale umano, affiancata a una rigorosa attenzione all’impatto ambientale, costituisce l’asse portante della nostra visione di competitività industriale.

”L’iniziativa di Dba va oltre la semplice implementazione di una nuova tecnologia; incarna una filosofia aziendale orientata alla trasformazione culturale, in cui la digitalizzazione non è fine a sé stessa, ma strumento per promuovere un ambiente di lavoro più efficiente, collaborativo e incentrato sulle persone.

La fase sperimentale prevede un utilizzo diffuso degli smart glasses nelle attività quotidiane, con l’obiettivo di raccogliere feedback preziosi per affinare le modalità di impiego e massimizzare i benefici derivanti dall’adozione di questa tecnologia innovativa.

L’esperimento mira inoltre a quantificare l’impatto sull’efficienza operativa, sulla sicurezza sul lavoro e sulla soddisfazione dei dipendenti, elementi cruciali per il successo di qualsiasi iniziativa di trasformazione digitale.