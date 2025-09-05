Demolizioni a Vicenza: Avanza la TAV, tra sfide e sostenibilità.

L’avvio delle demolizioni programmate a Vicenza segna una tappa cruciale nell’implementazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova (TAV), un’opera infrastrutturale destinata a ridefinire la mobilità e la connettività del Nord Italia.

Le operazioni, affidate al general contractor Iricav Due, si sono concretizzate con l’abbattimento di edifici situati nella zona ovest della città, un’area strategica per lo sviluppo del tracciato.

L’intervento, lungi dall’essere un mero atto distruttivo, rappresenta una fase delicata e complessa di trasformazione urbana.

La necessità di liberare spazio per i cantieri pone sfide significative, soprattutto per la tutela dell’ambiente e la gestione della sicurezza.

Iricav Due ha implementato protocolli operativi specifici per minimizzare l’impatto visivo e acustico, e soprattutto per proteggere la linea ferroviaria Venezia-Milano, arteria nevralgica per il traffico pendolare e la connessione tra il Veneto e la Lombardia.

Le misure adottate includono sistemi avanzati di mitigazione delle polveri, come l’impiego di nebulizzazioni continue e l’installazione di barriere protettive di grandi dimensioni, progettate per contenere i detriti e prevenire la dispersione di particolato nell’area circostante.

Questi accorgimenti non sono solo un obbligo normativo, ma una risposta alla crescente sensibilità pubblica nei confronti dell’impatto ambientale delle grandi opere.

La progettazione delle attività di demolizione e ricostruzione è stata realizzata tenendo conto della necessità di garantire la continuità del servizio ferroviario.

Le operazioni saranno effettuate prevalentemente durante le ore diurne, per massimizzare l’efficienza e ridurre al minimo le interruzioni.

Un numero limitato di lavorazioni, strettamente necessarie per ragioni di sicurezza, richiederanno temporanee sospensioni del traffico ferroviario, programmate con largo anticipo per consentire agli utenti di organizzare al meglio i propri spostamenti.

Questo processo di trasformazione urbana, oltre alla realizzazione di un’infrastruttura ferroviaria all’avanguardia, solleva interrogativi più ampi relativi al ruolo delle grandi opere nel tessuto sociale e ambientale.

La TAV, infatti, non è solo una questione di velocità e connettività, ma anche di pianificazione territoriale, di sviluppo economico, e di equilibrio tra progresso e sostenibilità.

La gestione responsabile delle demolizioni a Vicenza, con la sua attenzione alla mitigazione dell’impatto ambientale e alla minimizzazione delle interruzioni del servizio, rappresenta un tassello importante in questo percorso di bilanciamento.

Il futuro della mobilità nel Nord Italia si sta costruendo, mattone dopo mattone, in un contesto di crescente consapevolezza e responsabilità.