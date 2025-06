Diesel Euro 5: la Lega posticipa il divieto al 2026

L’incertezza che grava sul futuro dei veicoli diesel Euro 5 trova una possibile risposta in un emendamento proposto dalla Lega all’interno del decreto sulle infrastrutture, un intervento legislativo volto a modulare l’applicazione delle restrizioni imposte alle auto diesel meno recenti. L’attuale quadro normativo preannunciava una potenziale sospensione, a partire da ottobre, per i modelli diesel Euro 5, una misura che rischiava di compromettere la mobilità di numerose famiglie e di generare ripercussioni socio-economiche significative.L’emendamento leghista si propone di allungare questa transizione, posticipando l’entrata in vigore del divieto al 31 ottobre 2026. Questa dilazione non è concepita come una deroga assoluta, bensì come un periodo di transizione flessibile, atto a consentire alle amministrazioni regionali di definire strategie personalizzate in base alle specifiche esigenze territoriali. Le regioni interessate, infatti, manterrebbero la facoltà di accelerare o ritardare ulteriormente l’attuazione della normativa, adattandola al contesto locale.La motivazione alla base di questa proposta è duplice. In primo luogo, si intende preservare il diritto alla mobilità per i cittadini che, pur avendo investito in veicoli diesel, si trovano ora di fronte alla prospettiva di doverne astenersi dall’utilizzo. In secondo luogo, si riconosce e si valorizza l’autonomia regionale, lasciando alle amministrazioni locali la responsabilità di gestire la transizione ecologica in modo coerente con le priorità e le risorse disponibili.Tuttavia, il differimento del divieto non è giustificato unicamente da considerazioni di carattere sociale ed economico. L’emendamento sottolinea l’importanza di accompagnare qualsiasi ritardo con misure concrete volte a mitigare l’impatto ambientale. Si parla, in particolare, di investimenti nell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, una strategia essenziale per ridurre i consumi e le emissioni in un settore cruciale come quello dell’edilizia. Inoltre, si promuove l’incremento del verde urbano, un elemento fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, contrastare l’effetto isola di calore e promuovere la biodiversità nelle aree urbane.In sintesi, l’intervento legislativo della Lega ambisce a conciliare la necessità di tutelare l’ambiente con l’imperativo di garantire la mobilità e l’autonomia delle regioni, offrendo una soluzione pragmatica e flessibile per gestire la transizione verso una mobilità più sostenibile. L’obiettivo è di creare un percorso graduale, supportato da investimenti mirati, che consenta di affrontare le sfide ambientali senza compromettere il benessere sociale ed economico delle comunità.