martedì 20 Gennaio 2026
Venezia Economia

Dolomiti Bus Rinnova la Flotta per Milano-Cortina 2026

Redazione Aosta
In vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, Dolomiti Bus, azienda leader nel trasporto pubblico nella provincia di Belluno, rafforza il suo impegno con l’introduzione di 14 nuovi autobus, destinati a servizi urbani ed extraurbani.

L’investimento, che si aggiunge a quelli precedenti, testimonia la volontà di garantire un servizio efficiente, sicuro e sostenibile per l’evento olimpico.

Il nuovo lotto comprende cinque autobus interurbani a due piani Setra S531 DT, strategicamente impiegati sulle linee 30 e 72 per potenziare la capacità di trasporto verso Cortina d’Ampezzo, in particolare durante i periodi di picco.
Dolomiti Bus vanta la flotta più giovane del Veneto, con un’età media di sei anni, consolidando il suo ruolo cruciale nella gestione della mobilità legata ai Giochi.

Precedentemente, il 25 settembre erano già entrati in servizio 23 autobus a basse e zero emissioni, frutto di un investimento totale di 7 milioni di euro, cofinanziato dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

L’azienda ha complessivamente investito oltre 12 milioni di euro negli ultimi sei mesi per il rinnovo della flotta, con un valore di 5,2 milioni per i nuovi autobus a due piani, finanziati in parte dalla Regione Veneto e in parte con risorse dirette dell’azienda (2,6 milioni).
Questo impegno continuo dimostra l’importanza strategica di Dolomiti Bus per il successo dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

