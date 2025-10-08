Dona la Spesa: Solidarietà in Tavola, un Ponte tra le Comunità

“Dona la Spesa”: Un Ponte di Solidarietà che Rete il TerritorioCon l’avvicinarsi dell’11 ottobre, si rinnova “Dona la Spesa”, l’impegno concreto di Coop Alleanza 3.0 a sostegno delle comunità locali.

Questa iniziativa, nata dalla consapevolezza che la prossimità geografica debba tradursi in un reale sostegno a chi si trova in difficoltà, mobilita una vasta rete di volontariato e associazioni per garantire che l’aiuto sia mirato e capillare.

Più di 330 punti vendita Coop Alleanza 3.0, estesi dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, e la piattaforma di spesa online easyCoop, diventano luoghi di incontro tra chi può donare e chi necessita di un aiuto.

L’azione non si limita alla mera raccolta di beni; si configura come un’esperienza di condivisione e sensibilizzazione, dove i volontari, riconoscibili grazie alle pettorine, informano i clienti e offrono un elenco dettagliato dei prodotti prioritari.

L’elenco, deliberatamente ampio e pensato per rispondere a bisogni diversificati, include alimenti di lunga conservazione come olio, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, pasta, riso e prodotti per la colazione, ma si estende anche a beni essenziali per l’igiene personale e domestica, e prodotti specifici per l’infanzia.

Questa varietà consente di fornire un supporto completo e mirato alle famiglie e agli individui in difficoltà, tenendo conto delle loro esigenze più immediate.

L’iniziativa si evolve, estendendo la possibilità di donare anche online attraverso la piattaforma easyCoop, fino al 26 ottobre.

In questo caso, le donazioni saranno direttamente indirizzate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione di comprovata esperienza nel campo dell’assistenza sociale e dell’accoglienza.

Il successo dell’edizione precedente, lo scorso maggio, testimonia la forza e la risonanza di questo modello di solidarietà: oltre 190 tonnellate di prodotti raccolti e distribuiti attraverso quasi 350 associazioni locali, a cui si aggiungono le 313 box di beni essenziali, equivalenti a 1,2 tonnellate, consegnate alla Comunità di Sant’Egidio.

“Dona la Spesa” non è solo una raccolta di alimentari, ma un investimento nella coesione sociale, un atto di responsabilità collettiva che rafforza il tessuto delle comunità e promuove un futuro più equo e solidale.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la grande distribuzione possa coniugare la propria attività commerciale con un forte impegno sociale, contribuendo a costruire un mondo più giusto e inclusivo.