EasyCoop Petstore: il paradiso online per i nostri amici a quattro zampe!

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce innovativa, dedicata a soddisfare le esigenze specifiche dei proprietari di animali domestici, ampliando significativamente l’offerta digitale già consolidata da EasyCoop.

Questa iniziativa strategica non si limita ad estendere la convenienza online, ma rappresenta un investimento nella centralità del benessere animale e nella fidelizzazione dei soci.

EasyCoop Petstore è disponibile in tutte le otto regioni di competenza della cooperativa – Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Puglia – superando i confini dei tradizionali 800 comuni serviti da EasyCoop.

Questo ampliamento territoriale dimostra l’impegno di Coop Alleanza 3.0 verso un servizio capillare e accessibile a un pubblico più vasto, rafforzando la presenza della cooperativa nel panorama del commercio al dettaglio online.

La piattaforma offre un catalogo completo di prodotti per cani, gatti e altri animali da compagnia, spaziando da alimenti specifici per età e razza, a cura della pelle e del pelo, accessori, giochi e prodotti per l’igiene.

L’attenzione alla qualità è un elemento distintivo: la selezione dei fornitori è improntata a criteri rigorosi, privilegiando prodotti sicuri, certificati e spesso provenienti da aziende etiche e sostenibili.

L’accesso è semplice e intuitivo: i soci e i consumatori già registrati su EasyCoop possono utilizzare le proprie credenziali, garantendo un’esperienza d’acquisto fluida e personalizzata.

I vantaggi per i soci sono molteplici, includendo l’accumulo e l’utilizzo dei punti del programma “Raccolta”, con offerte dedicate e opportunità di cashback.

Questa integrazione del programma fedeltà sottolinea la volontà di premiare la fiducia e la costanza dei consumatori.

Per incentivare l’adozione della nuova piattaforma, è attivo un’iniziativa promozionale: con il codice “PETSTORY”, i nuovi clienti possono usufruire di uno sconto di 5 euro sul loro primo ordine, a condizione che la spesa superi i 50 euro.

L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2025, creando un incentivo temporaneo per esplorare la vasta gamma di prodotti disponibili.

La spesa minima di 30 euro per usufruire del codice promozionale è volta a incoraggiare acquisti più completi e a favorire la scoperta di nuove soluzioni per il benessere animale.

I costi di spedizione sono fissati a 5 euro, con gratuita per ordini superiori a 50 euro, rendendo il servizio competitivo e accessibile.

I tempi di consegna stimati, variabili tra uno e tre giorni lavorativi, sono gestiti con flessibilità, consentendo modifiche o cancellazioni dell’ordine prima della spedizione.

Questa attenzione alla trasparenza e alla possibilità di personalizzazione contribuisce a creare un’esperienza d’acquisto positiva e orientata alla soddisfazione del cliente.