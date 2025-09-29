Festival del Futuro: IA, Innovazione e il Ruolo dell’Uomo

Festival del Futuro: un’esplorazione immersiva nell’era dell’Intelligenza ArtificialeIl Festival del Futuro, un appuntamento imperdibile per chi guarda al domani, si configura quest’anno come un viaggio profondo nell’universo dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Dal 26 al 29 novembre, Veronafiere ospiterà un’edizione rinnovata, intensificata da un ricco programma che mira a decostruire miti, analizzare implicazioni e stimolare una riflessione critica su questa tecnologia trasformativa.

L’evento, promosso dal Gruppo editoriale Athesis in collaborazione con Mit Sloan Management Review Italia e con il supporto di Edi – Eccellenze d’Impresa, si arricchisce quest’anno con un’inedita serie di incontri preliminari diffusi in diverse città del Nord Italia: Vicenza, Brescia, Verona e Mantova, creando una rete di dialogo e condivisione di esperienze.

A completamento dell’offerta formativa, sette approfondimenti tematici, raccolti in appositi Quaderni, offriranno al pubblico strumenti di comprensione delle applicazioni pratiche dell’IA.

Oltre l’entusiasmo: una governance responsabile dell’IAL’Intelligenza Artificiale non è semplicemente una tecnologia; è un paradigma in grado di rimodellare radicalmente il tessuto socio-economico globale.

L’entusiasmo che circonda questa rivoluzione tecnologica deve essere temperato da un’attenta considerazione delle sue implicazioni etiche, sociali ed economiche.

Il Festival del Futuro si propone quindi di affrontare l’IA non solo come fonte di opportunità, ma anche come sfida da governare con responsabilità e lungimiranza, ponendo l’accento sul ruolo cruciale dell’uomo nel definire i confini e i valori di questa nuova era.

Un percorso di scoperta: incontri tematici nelle città del Nord ItaliaPrima del cuore pulsante del Festival a Verona, una serie di incontri itineranti offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire aspetti specifici dell’IA.

A Vicenza, l’attenzione si focalizzerà su “AI nella Manifattura: responsabilità e opportunità”, mentre a Brescia si analizzerà l’impatto dell’IA sulla logistica e sull’e-commerce.

Verona ospiterà un confronto sulle prospettive di un ecosistema sostenibile, mentre Mantova dedicherà un focus sull’agricoltura del futuro.

Questi appuntamenti, testimonianza del fermento e delliviabile che l’IA sta generando in diversi ambiti, vedrà il contributo di esponenti di mondo accademico, imprenditoriale e giovani talenti.

