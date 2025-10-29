FiberCop potenzia la rete a Chiampo: futuro digitale e crescita economica.

FiberCop, in un’iniziativa strategica che mira a ridefinire il panorama digitale del territorio, ha dato ufficialmente il via a un ambizioso piano di potenziamento della rete in fibra ottica nel comune di Chiampo, in provincia di Vicenza.

Questo progetto, concepito in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, non si configura come un semplice aggiornamento tecnologico, ma come un vero e proprio investimento nel futuro socio-economico della comunità.

L’intervento, finanziato interamente da FiberCop, si articola in una progressiva estensione della rete a banda ultralarga, con una roadmap che prevede la copertura di una quota significativa del territorio entro il 2026.

La connettività offerta non si limiterà a velocità di 2,5 gigabit al secondo, ma evolverà rapidamente verso i 10 gigabit al secondo, inaugurando una nuova era di possibilità per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

La fibra ottica, in questo contesto, assume il ruolo di abilitatore chiave per la digitalizzazione avanzata.

Il suo impatto si estenderà ben oltre la semplice fruizione di servizi di streaming in alta definizione (4K), abbracciando scenari sempre più complessi e interconnessi.

Si pensi al potenziale di sviluppo dello smart working, con una drastica riduzione della necessità di spostamenti e una maggiore flessibilità lavorativa.

La telemedicina, con la possibilità di consulti a distanza e monitoraggio costante delle condizioni di salute, diventerà una realtà accessibile a tutti.

Inoltre, l’infrastruttura in fibra ottica aprirà la strada all’implementazione di servizi pubblici intelligenti, capaci di ottimizzare la gestione del traffico urbano, l’efficienza dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio costante della qualità ambientale.

Questo ecosistema digitale avanzato non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma contribuirà anche a promuovere una gestione più sostenibile del territorio.

“Questo è un momento cruciale per la nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco Filippo Negro.

“La partnership con FiberCop ci permette di offrire ai nostri cittadini e alle nostre imprese uno strumento indispensabile per competere nel mondo moderno e affrontare le sfide del futuro con maggiore resilienza.

“Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, ha aggiunto: “L’infrastruttura che stiamo realizzando non è solo una rete veloce, ma un motore di crescita economica.

Fornirà alle imprese la capacità di innovare e di espandere il proprio business, migliorando al contempo la qualità della vita dei residenti e stimolando lo sviluppo locale.

La stabilità e l’affidabilità delle connessioni che offriamo saranno fondamentali per sostenere la crescita e l’evoluzione di un’economia sempre più digitale.

“Il progetto FiberCop a Chiampo si configura dunque come un investimento strategico a lungo termine, volto a creare un ambiente più connesso, efficiente e sostenibile per le generazioni future, accelerando la transizione verso un futuro digitale pienamente realizzato.