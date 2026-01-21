Fieragricola 2024: Innovazione e Futuro per l’Agricoltura Italiana

La 117ª edizione di Fieragricola si configura come un crocevia imprescindibile per il futuro dell’agricoltura italiana e globale, un evento che si terrà a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio e che si preannuncia ricco di stimoli e spunti di riflessione.

Con una superficie espositiva di 52.000 metri quadrati, ampliata con 6.000 metri quadrati dedicati alle vivaci e coinvolgenti mostre zootecniche “Dynamic Show”, e l’adesione di 816 espositori provenienti da tutto il mondo, Fieragricola si proietta verso un’evoluzione costante, abbracciando le nuove tecnologie e le sfide del nostro tempo.

Il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come la competitività del settore primario italiano si fondi su due elementi cruciali: la qualità intrinseca dei prodotti, che ne garantisce un ruolo di eccellenza sui mercati internazionali, e l’innovazione, motore imprescindibile per affrontare le trasformazioni sociali, ambientali ed economiche del XXI secolo.

Un’eredità che affonda le radici nell’alveo del pensiero cavouriano, che mirava a creare sviluppo economico e opportunità di lavoro attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

L’agricoltura italiana, caratterizzata da una straordinaria biodiversità e da filiere efficienti, si distingue per la capacità di adattamento e la diversificazione produttiva, elementi che le consentono di generare il più alto valore aggiunto in Europa.

Questa resilienza è il risultato di una profonda conoscenza del territorio, di una tradizione secolare e di un costante investimento in ricerca e sviluppo.

Fieragricola, con la sua storia ultracentenaria, intende rafforzare il proprio ruolo di guida per il settore primario, promuovendo l’adozione di soluzioni innovative, sostenibili e tecnologicamente avanzate.

In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla meccanizzazione agricola di nuova generazione, con un focus su droni, robotica e sistemi di precisione, e alle energie rinnovabili, considerate elementi chiave per la transizione verso un’agricoltura a basso impatto ambientale.

Un padiglione interamente dedicato alle tecnologie emergenti testimonia l’impegno di Fieragricola a costruire un futuro sostenibile per il settore agricolo.

Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha ribadito l’importanza di sostenere la redditività e la competitività delle imprese agricole, puntando su una formazione continua degli operatori del settore e sulla creazione di reti di collaborazione tra produttori, ricercatori e istituzioni.

L’obiettivo è quello di trasformare le sfide ambientali e socio-economiche in opportunità di crescita e sviluppo, rafforzando il ruolo dell’agricoltura come pilastro fondamentale dell’economia italiana e custode del paesaggio e della biodiversità.

Fieragricola si conferma, dunque, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere le dinamiche del futuro agricolo e contribuire alla costruzione di un sistema alimentare più sostenibile, efficiente e resiliente.