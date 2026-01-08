Gabriella Dorio Ambasciatrice del Torcolato 2026: Un Legame di Eccellenza

La Prima del Torcolato 2026 si appresta ad accogliere un’ambasciatrice di straordinaria levatura: Gabriella Dorio, leggendaria olimpionica italiana dell’atletica leggera.

L’investitura ufficiale, un momento di celebrazione e di trasmissione di valori, si svolgerà domenica 18 gennaio a Breganze (Vicenza), nell’ambito della 31/a edizione dell’evento che sancisce l’inizio simbolico di una nuova annata vitivinicola e il rituale della prima spremitura pubblica dell’uva Vespaiola.

Gabriella Dorio incarna un’eccellenza nazionale che trascende i confini dello sport.

La sua carriera, costellata da successi memorabili – cinque finali olimpiche in tre edizioni, culminate con l’oro sui 1500 metri ai Giochi di Los Angeles 1984 – testimonia un impegno, una disciplina e una dedizione che risuonano profondamente con l’etica del lavoro che anima il cuore della produzione del Torcolato Doc Breganze.

Il suo palmarès, arricchito da 23 titoli nazionali e 16 primati italiani, alcuni dei quali ancora imbattuti nelle distanze degli 800 e dei 1000 metri, è la misura di una passione e di un talento che hanno segnato un’epoca.

Nata a Veggiano, nel Padovano, e cresciuta a Cavazzale (Vicenza), Gabriella Dorio oggi risiede a Marostica.

Le sue origini contadine, radicate nel ritmo inesorabile dei cicli naturali e nel valore del raccolto, hanno plasmato il suo carattere e le sue ambizioni.

“Sono cresciuta a contatto con la terra,” racconta l’olimpionica, “e ho potuto osservare da vicino l’impegno profondo con cui i viticoltori custodiscono la tradizione e tutelano la qualità del nostro patrimonio enologico.

Quel legame con la terra, la consapevolezza del valore del lavoro manuale, sono stati fattori cruciali per raggiungere i traguardi che ho conseguito nella mia carriera sportiva.

“La scelta di Gabriella Dorio come ambasciatrice del Torcolato Doc Breganze non è dunque casuale, ma riflette una volontà di esaltare quei valori di perseveranza, passione e rispetto per le radici che caratterizzano sia l’atletica d’eccellenza sia la produzione di questo vino unico.

Il Torcolato Doc Breganze, con la sua storia che affonda le radici nel 1890, è un prodotto legato a un rituale secolare.

La Prima del Torcolato celebra questo legame, offrendo al pubblico la possibilità di assistere alla prima spremitura dei grappoli di Vespaiola, selezionati con cura e appassiti per circa quattro mesi nei fruttai delle cantine.

Questo processo, che conferisce al vino il suo carattere distintivo, è un’espressione della sapienza tramandata di generazione in generazione e della profonda connessione tra l’uomo e la terra.

L’evento non è solo una festa, ma un atto di fede nel futuro di un territorio e di un vino che raccontano un’identità unica.