Grand Hotel des Bains: Coima e Eagle Hills per una rinascita di lusso e sostenibilità.

Coima sgr ha siglato un accordo strategico con istituti di credito per l’acquisizione del debito pendente del Grand Hotel des Bains, un’operazione cruciale che apre la strada a un ambizioso intervento di restauro e rigenerazione di uno dei luoghi più emblematici del Lido di Venezia. Questo non si configura semplicemente come un restauro, ma come una profonda riqualificazione che mira a restituire all’hotel il suo primato di icona di lusso e innovazione, integrandolo armoniosamente con le esigenze contemporanee e le più avanzate pratiche di sostenibilità.Il progetto di rinascita del Grand Hotel des Bains sarà finanziato attraverso il Coima Des Bains Fund, un veicolo di investimento innovativo nato dalla collaborazione paritetica tra Coima ESG City Impact Fund e Eagle Hills. Il fondo Coima ESG City Impact Fund, un punto di riferimento nazionale nella rigenerazione urbana, vanta un pool di investitori istituzionali di primo piano, tra cui enti previdenziali come Cassa Forense, Enpam, Inarcassa, Cassa dei Commercialisti, e istituzioni finanziarie come Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Padova e Rovigo, Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena e Fideuram Vita. L’ingresso di Eagle Hills, società di sviluppo e investimento immobiliare con sede ad Abu Dhabi e guidata dal visionario imprenditore Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Emaar, eleva ulteriormente la portata e la prospettiva di questo investimento.L’alleanza tra Coima e Eagle Hills non solo segna un’evoluzione strategica per quest’ultima nel suo crescente impegno europeo, ma consolida la sua vocazione a valorizzare destinazioni iconiche attraverso un’offerta di ospitalità di altissimo profilo, che coniuga lusso, design contemporaneo e responsabilità ambientale. Alabbar ha sottolineato come la riqualificazione del Grand Hotel des Bains rappresenti una rivisitazione dell’eredità europea, unisce il fascino del passato con l’eccellenza del presente, un’espressione tangibile della volontà di creare esperienze uniche e memorabili.Mandredi Catella, fondatore e CEO di Coima, ha definito questa prima collaborazione con Eagle Hills come il risultato di una ricerca approfondita e una selezione accurata di opportunità, un passo fondamentale per il futuro dell’azienda, in linea con la sua strategia di sviluppo orientata alla creazione di valore a lungo termine. L’operazione non si limita a un intervento edilizio; si tratta di un progetto di rigenerazione culturale e sociale, volto a riaffermare il ruolo del Grand Hotel des Bains come fulcro di attrazione turistica e punto di riferimento per il territorio veneziano, un simbolo di resilienza e di capacità di reinventarsi, proiettato verso un futuro sostenibile e all’insegna dell’innovazione. La collaborazione con Eagle Hills sottolinea l’ambizione di Coima di perseguire investimenti di impatto, che generino benefici economici, sociali e ambientali duraturi per la comunità.