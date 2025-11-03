IA e Futuro: Educazione tra Uomo e Silicio

Festival del Futuro Education: Un’Esplorazione dell’Intelligenza Responsabile nell’Era DigitaleIl Gruppo Editoriale Athesis, in collaborazione con Mit Sloan Management Review Italia, con il supporto di Edi – Eccellenze d’Impresa e in sinergia con JOBeOrienta, presenta “Festival del Futuro Education”, un evento trasformativo che si terrà dal 26 al 29 novembre negli spazi di Veronafiere, Spazio Donizzetti e Spazio Forum.

La rassegna, intitolata “Intelligenza responsabile: dall’uomo vitruviano all’uomo di silicio”, si propone come un punto di convergenza cruciale per analizzare l’impatto profondo dell’Intelligenza Artificiale (IA) sulle professioni, sulla società e sul futuro stesso dell’umanità.

L’edizione di quest’anno si distingue per un approccio olistico, che va oltre la mera discussione tecnica, per esplorare le implicazioni etiche, sociali ed economiche dell’IA.

Il titolo scelto, evocativo, contrappone l’ideale di armonia e perfezione dell’uomo rinascimentale, incarnato nella figura dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, alla potenziale disumanizzazione derivante da un’adozione acritica dell’IA, simboleggiata dall’”uomo di silicio”.

Un Viaggio nel Mondo del Giornalismo e della ComunicazioneUna delle principali novità di quest’anno è la creazione di “Casa Athesis” (Padiglione 9), un’area dedicata a svelare i dietro le quinte del mondo dell’editoria e della comunicazione.

Professionisti del settore, tra direttori, giornalisti, tecnici e manager, condivideranno le loro esperienze, offrendo un’immersione completa nel processo creativo e produttivo di un giornale, dalle strategie di marketing alla realizzazione di programmi radio e televisivi.

Il programma prevede approfondimenti specifici: il 26 novembre si analizzerà il funzionamento di una casa editrice e il processo di creazione di un libro, per poi affrontare le sfide della diffusione delle notizie nell’era digitale con il talk “Un mare digitale di notizie: come restare a galla” e il making-of di un telegiornale.

Massimo Mamoli, Direttore del quotidiano L’Arena, guiderà una sessione dedicata alla genesi di un quotidiano.

I giorni successivi saranno dedicati a esplorare le diverse forme di comunicazione: il 27 novembre si concentrerà sull’ideazione e l’organizzazione di eventi, il ruolo della radio come veicolo di musica, notizie e intrattenimento, e le nuove tendenze nel mondo della comunicazione professionale.

Venerdì sarà dedicato all’evoluzione dei media locali, con un confronto tra giornalisti e direttori, mentre sabato si affronterà il tema della comunicazione e della scuola con Zeep! Agency e Don Mazza.

Partecipazione e IscrizioniPer partecipare al Festival del Futuro Education, è possibile registrarsi tramite il sito festivaldelfuturo.eu o attraverso i siti web dei quotidiani Athesis (larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, gazzettadimantova.it) o direttamente su Eventbrite.

L’accesso alla fiera è collegato alla registrazione, che automatizza la procedura di ingresso.

La partecipazione a JOBeOrienta non è un requisito.

Il Festival del Futuro Education si configura come un’occasione imperdibile per professionisti, studenti, imprenditori e cittadini curiosi di comprendere le trasformazioni in atto e di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro in cui l’intelligenza artificiale sia al servizio dell’uomo e del progresso sociale.