industriali, migliorate, secondo.

Unox City: Un Ecosistema Industriale per il Futuro della Panificazione e OltreSi è concretizzata oggi a Cadoneghe (Padova) una visione ambiziosa: Unox City, un polo industriale all’avanguardia che ridefinisce i confini dell’eccellenza nel settore dei forni industriali e non solo.

Disteso su un’area di 130.000 metri quadrati, frutto di un investimento pluriennale superiore a 100 milioni di euro, Unox City incarna una filosofia di crescita radicata nel territorio e proiettata verso l’internazionalizzazione.

L’iniziativa integra stabilimenti produttivi altamente specializzati, un avanzato *Logistics Hub*, un centro dedicato all’*Innovation Hub* per la ricerca e sviluppo e uno spazio immersivo denominato *Experience Hub*, concepito come piattaforma di incontro e condivisione di conoscenze.

La genesi di Unox City affonda le radici in una strategia lungimirante, sviluppata oltre un decennio fa.

Mentre la globalizzazione spingeva molte imprese a delocalizzare negli anni ’90, la famiglia Franzolin, fondatrice e presidente di Unox, ha intrapreso una strada opposta, rafforzando il proprio impegno nel tessuto industriale padovano.

Questa scelta, lungi dall’essere un mero atto di localismo, rappresenta una scommessa sul valore del know-how, della collaborazione e della resilienza di un ecosistema industriale italiano.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato come Unox City sia un esempio emblematico di sinergia virtuosa tra impresa e istituzioni, un simbolo tangibile di ciò che si può realizzare quando visione, coraggio e responsabilità convergono.

L’iniziativa trascende la mera infrastruttura industriale, incarnando un modello di sviluppo sostenibile che pone al centro le persone, l’innovazione e il territorio.

Nicola Michelon, Amministratore Delegato di Unox, ha enfatizzato il ruolo di Unox City come punto di partenza per una nuova fase di espansione globale.

L’apertura del primo stabilimento produttivo all’estero, negli Stati Uniti, testimonia l’ambizione di posizionare l’Italia come fulcro strategico di una rete internazionale, consolidando la leadership di Unox nel mercato globale.

Questo investimento non si limita alla produzione, ma include anche lo sviluppo di partnership strategiche e l’adattamento delle soluzioni a specifiche esigenze locali.

Il polo industriale di Cadoneghe si inserisce in un disegno più ampio che prevede complessivamente 12 impianti produttivi in Italia, con un impatto occupazionale in rapida crescita.

Si prevede un aumento significativo del personale, portando l’occupazione totale a 1800 unità rispetto agli attuali 800, un fattore determinante per rafforzare il tessuto economico e sociale dell’area.

La creazione di posti di lavoro qualificati contribuisce alla crescita della comunità locale e stimola l’attrazione di talenti.

Il Sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha definito l’inaugurazione di Unox City un momento storico per la città, sottolineando la combinazione unica di innovazione, sostenibilità e creazione di opportunità lavorative.

Leopoldo Destro, delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del turismo, ha evidenziato come questa iniziativa dimostri la capacità del territorio di competere a livello globale grazie alla collaborazione tra impresa e istituzioni.

Unox City si distingue anche per l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

L’azienda sta attivamente investendo in fonti di energia rinnovabile, contribuendo alla transizione energetica e riducendo l’impronta ecologica delle proprie attività.

Questo approccio riflette una visione a lungo termine che integra la responsabilità ambientale con la crescita economica.

Riconosciuta come “Best Place to Work” dal 2018, Unox è entrata nel 2024 nella classifica delle 100 migliori aziende europee in cui lavorare, secondo Fortune e Great Place to Work©.

Questo prestigioso riconoscimento testimonia l’attenzione di Unox verso il benessere dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e orientato al successo.

L’attenzione al capitale umano si traduce in una maggiore produttività, innovazione e fidelizzazione dei talenti.

Unox City non è solo un polo industriale, ma un vero e proprio ecosistema che promuove la collaborazione, la creatività e la crescita condivisa.