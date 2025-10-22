Innovazione italiana: la crioterapia Buran conquista il Giappone.

L’innovazione italiana nel recupero atletico si proietta verso l’Oriente con l’esportazione di Buran, un sistema di crioterapia ventilata sviluppato e prodotto da Imap, azienda bellunese leader nel settore della refrigerazione industriale.

L’adozione da parte dei Suntory Sunbirds, la squadra di pallavolo maschile di Osaka, campione incontrastato del campionato giapponese e del panorama asiatico, segna un debutto internazionale di grande prestigio per questa tecnologia all’avanguardia.

Buran non è semplicemente un sistema di raffreddamento; rappresenta una rivoluzione nel campo del recupero muscolare.

Attraverso un flusso d’aria a -40 gradi, l’apparecchio riduce drasticamente i tempi di rigenerazione post-performance, ottimizzando le condizioni fisiche degli atleti.

L’efficacia di Buran non è frutto di una semplice intuizione, ma è supportata da due brevetti e da rigorosi test scientifici condotti dall’Università di Padova, che ne attestano la validità e la sicurezza.

L’adozione di Buran, già apprezzato da realtà sportive di eccellenza come la Sir Safety Perugia e dalla nazionale italiana di rugby durante il Sei Nazioni, testimonia la crescente domanda di soluzioni innovative per il miglioramento della performance atletica.

L’espansione verso il mercato asiatico riflette la sensibilità di quest’area geografica verso le tecnologie avanzate che coniugano performance e benessere.

Questa scelta strategica di Imap non è solo un’opportunità di crescita commerciale, ma anche la conferma di un impegno costante nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, capaci di elevare gli standard qualitativi nel settore della refrigerazione industriale.

La collaborazione con i Suntory Sunbirds rappresenta una sfida ambiziosa: confrontarsi con l’eccellenza sportiva a livello globale, un banco di prova fondamentale per validare le potenzialità di Buran. L’azienda bellunese, forte di oltre quattro decenni di esperienza, è convinta che la sua tecnologia possa ridefinire il concetto stesso di recupero post-gara, non solo per gli atleti professionisti, ma anche per un pubblico più ampio.

L’ambizione di Imap non si limita al mondo dello sport.

Buran sta infatti ampliando i suoi orizzonti, proponendo soluzioni personalizzate per centri fisioterapici, cliniche e privati.

L’azienda immagina un futuro in cui il benessere individuale possa essere potenziato attraverso l’accesso a tecnologie avanzate, precedentemente riservate al mondo dell’alta performance.

A questo proposito, un’unità Buran è attualmente in fase di sperimentazione presso il Gemelli Medical Center di Roma, dove viene valutata per il trattamento di pazienti affetti da fibromialgia e per la riabilitazione ortopedica, evidenziando il potenziale terapeutico del sistema in contesti clinici diversi.

Questa versatilità apre la strada a nuove applicazioni e contribuisce a consolidare la posizione di Buran come tecnologia trasformativa per la salute e il benessere a 360 gradi.