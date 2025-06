Intesa Sanpaolo: Obiettivo Italia 2025, supporto alle imprese del Nord Ovest

Obiettivo Italia 2025: Intesa Sanpaolo rafforza il supporto alle imprese del Nord Ovest in un contesto di trasformazione globaleNell’ambito dell’iniziativa “Obiettivo Italia 2025”, la Divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sotto la guida di Mauro Micillo, ha recentemente concluso una significativa tappa a Torino, consolidando un percorso di dialogo e partnership con il tessuto imprenditoriale italiano. L’incontro, che si inserisce in un programma più ampio già avviato a Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ha visto la partecipazione di circa sessanta leader e manager provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ampliando la comunità di imprese coinvolte a oltre 160.La presenza di Intesa Sanpaolo nel Nord Ovest, un’area cruciale per l’economia nazionale, è significativa: attraverso i centri corporate di Torino e Genova, una squadra di 36 professionisti altamente specializzati offre un supporto finanziario e consulenziale mirato. La divisione Imi Cib gestisce un portafoglio di circa 1.000 aziende, raggruppate in 240 gruppi industriali, con un’erogazione media annuale di 9 miliardi di euro, che rappresenta l’11% del totale degli impieghi nazionali. Questo dato sottolinea la rilevanza del Nord Ovest come polo economico trainante, caratterizzato da una manifattura di eccellenza, un’elevata propensione all’innovazione e un forte radicamento nei mercati internazionali.“Obiettivo Italia 2025” non si limita a fornire finanziamenti; si propone di essere un partner strategico per le imprese, offrendo un ascolto attento, consulenza specializzata e strumenti concreti per navigare le incertezze di un panorama globale in rapida evoluzione. L’attuale scenario geopolitico, segnato da tensioni internazionali e fluttuazioni dei mercati, richiede alle aziende di sviluppare resilienza e capacità di adattamento. Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo, evidenzia come la divisione sia costantemente impegnata nel promuovere la competitività delle imprese, accompagnandole in processi di trasformazione digitale e sostenibile. Oltre ai servizi finanziari tradizionali, Intesa Sanpaolo offre soluzioni innovative e digitali nel campo del transaction banking, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione della liquidità, ridurre i costi operativi e migliorare l’efficienza complessiva delle aziende. L’iniziativa “Obiettivo Italia 2025” si configura dunque come un investimento strategico nel futuro del sistema industriale italiano, volto a rafforzare il legame tra banca e impresa e a supportare la crescita sostenibile e la competitività delle aziende in un mondo in continua trasformazione. La presenza capillare e la competenza specialistica di Intesa Sanpaolo si traducono in un valore aggiunto per le imprese del Nord Ovest, contribuendo a costruire un futuro più solido e prospero.