Intesa Sanpaolo: Spazio Snoezelen per inclusione e benessere a Mirano

Intesa Sanpaolo rafforza il suo impegno verso l’inclusione sociale e il benessere comunitario attraverso il sostegno al progetto “Spazio Sei-Dimensione Snoezelen”, un’iniziativa promossa dalla Cooperativa sociale Aclicoop di Mirano (Venezia).

Il finanziamento si inserisce nel solido quadro del Programma Formula, un’iniziativa strategica dedicata a promuovere la sostenibilità ambientale, l’integrazione sociale e l’accesso al lavoro per le fasce di popolazione più vulnerabili.

La scelta del progetto, curata dalla Divisione Banca dei Territori sotto la guida di Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, testimonia una visione ampia e lungimirante: creare un ambiente terapeutico innovativo, capace di offrire percorsi individualizzati per il recupero della serenità e della qualità della vita.

Lo “Spazio Sei-Dimensione Snoezelen” si configura come un ambiente multisensoriale progettato per rispondere alle esigenze specifiche di persone che vivono condizioni di fragilità, tra cui disabilità, disturbi dello spettro autistico, patologie croniche e neurodegenerative, spesso trascurate nelle risposte convenzionali.

L’approccio Snoezelen, derivante da una filosofia olandese, si basa sulla creazione di esperienze sensoriali controllate e personalizzate.

Attraverso luci soffuse, suoni rilassanti, profumi gradevoli e oggetti tattili, lo spazio mira a stimolare in modo positivo i sensi, riducendo l’ansia, favorendo la comunicazione e promuovendo un senso di calma e sicurezza.

L’obiettivo non è solo fornire un supporto terapeutico, ma anche offrire un’opportunità di crescita personale e di riscoperta del proprio potenziale.

La comunità è invitata a partecipare attivamente alla raccolta fondi, accessibile fino al 31 dicembre, tramite la piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo.

Questa piattaforma non solo facilita le donazioni, ma offre anche una trasparenza completa sull’andamento della raccolta, con aggiornamenti in tempo reale delle somme raccolte.

L’impegno di Intesa Sanpaolo va oltre il semplice finanziamento: la banca contribuirà attivamente al raggiungimento dell’obiettivo di 100.000 euro, destinando 2 euro per ogni prodotto acquistato online dai clienti.

Il progetto troverà la sua collocazione all’interno del Centro Diurno Carducci di Mirano, integrandosi nel tessuto sociale locale e offrendo un servizio prezioso per la comunità.

Lo Spazio Snoezelen non sarà semplicemente una stanza, ma un vero e proprio punto di incontro, un luogo di crescita e di speranza per chi affronta sfide quotidiane, un simbolo tangibile dell’impegno di Intesa Sanpaolo per una società più inclusiva e solidale.

L’iniziativa rappresenta un investimento non solo in un ambiente fisico, ma soprattutto nel capitale umano e nel futuro di persone che meritano una vita piena e dignitosa.