Isoclima e Leonardo: Alleanza Veneta per l’Aviazione del Futuro

Isoclima e Leonardo: un’alleanza veneta per il futuro dell’aviazione verticaleUn’intesa strategica sigla un nuovo capitolo nell’industria aerospaziale italiana, con Isoclima, rinomata azienda veneta specializzata in sistemi trasparenti ad alta tecnologia, che aderisce al progetto Crescere Insieme promosso dalla Divisione Elicotteri di Leonardo.

La cerimonia, avvenuta a Venezia alla presenza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, del Direttore della Divisione Elicotteri, Gian Piero Cutillo, e della CEO di Isoclima, Liviana Forza, non è solo un accordo commerciale, ma un manifesto di un ecosistema industriale volto a rafforzare la leadership italiana nel settore del volo verticale.

L’accordo prevede lo sviluppo e la fornitura di sistemi trasparenti avanzati, elementi cruciali per la sicurezza e le prestazioni degli elicotteri Leonardo.

Si tratta di parabrezza realizzati con policarbonato per le configurazioni standard e, in particolare, un sistema sofisticato in vetro riscaldato, progettato per operare in condizioni ambientali estreme, come quelle incontrate nelle missioni di ricerca e soccorso, dove la visibilità e la resistenza agli agenti atmosferici rappresentano fattori critici.

“Questo traguardo è profondamente significativo,” ha sottolineato il Presidente Zaia, “segna un punto di partenza strategico per il nostro territorio.

La Regione e il Distretto Aerospaziale hanno agito come catalizzatori, mettendo in contatto le opportunità del progetto Crescere Insieme con le eccellenze imprenditoriali venete.

L’impegno profuso ha mirato a sostenere gli investimenti necessari per garantire che le aziende del Veneto possano emergere come protagoniste di un settore in continua evoluzione come quello aerospaziale.

“Gian Piero Cutillo, Direttore della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha evidenziato come questa partnership non segna un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio.

Nei prossimi mesi, si prevede l’inclusione di ulteriori imprese italiane all’interno di una filiera nazionale del volo verticale, rafforzando la competitività e l’innovazione del settore.

La CEO di Isoclima, Liviana Forza, ha espresso come l’accordo rifletta una visione condivisa di eccellenza e innovazione.

“Insieme, stiamo rafforzando la filiera industriale e coltivando un polo di eccellenza che proietta il nostro territorio e l’Italia ai vertici dell’innovazione aerospaziale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati e al consolidamento della leadership tecnologica italiana a livello globale.

“L’iniziativa Crescere Insieme, promossa da Leonardo, si pone l’obiettivo di creare un circuito virtuoso di collaborazione tra grandi aziende e PMI locali, stimolando l’innovazione, la specializzazione e la crescita sostenibile nel settore aerospaziale.

L’alleanza tra Isoclima e Leonardo rappresenta un esempio emblematico di questa strategia, che mira a trasformare il territorio veneto in un hub tecnologico di eccellenza, capace di attrarre investimenti, creare valore e generare opportunità per il futuro.

La partnership non si limita all’aspetto puramente commerciale, ma si propone come un motore di sviluppo economico e sociale, volto a rafforzare l’identità e la competitività del sistema Italia nel contesto globale.