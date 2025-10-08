Motta Riscrive il Panettone: Lusso, Innovazione e Sapore Inatteso.

Motta, iconica pasticceria milanese con una storia che affonda le radici nel secolo scorso, sta ridefinendo il concetto di lievitato festivo attraverso un’audace strategia di posizionamento premium.

La collaborazione con lo chef Bruno Barbieri segna un punto di svolta, non solo nel restyling dell’immagine, ma soprattutto nell’espansione del mercato oltre i confini delle celebrazioni natalizie.

L’azienda, consapevole della crescente domanda di prodotti di alta qualità e versatili, ha introdotto un panettone salato, un’innovazione che mira a decontestualizzare il tradizionale dolce, elevandolo a piatto gourmet per ogni occasione.

L’ambizione di Motta non è semplicemente quella di offrire un prodotto alternativo, ma di valorizzare l’eccellenza intrinseca del panettone: la lentezza della lievitazione naturale, l’impiego del lievito madre, la ricerca di ingredienti di prima scelta.

Trasformare questi elementi, tradizionalmente associati al dolce, in un’esperienza salata di gusto sofisticato, rappresenta una scommessa audace che mira a intercettare un consumatore sempre più attento alla qualità e alla ricerca di nuove suggestioni culinarie.

La gamma di prodotti Motta per la stagione 2024 si presenta rinnovata, con un’offerta che spazia dai classici panettoni e pandori a due inedite varianti salate – un’audace proposta che testimonia la volontà di rompere gli schemi.

L’introduzione di un formato da 2 kg in edizione limitata, confezionato in un packaging elegante e distintivo, sottolinea ulteriormente l’aspirazione a posizionarsi nel segmento del lusso accessibile.

La scelta di Motta come veicolo per questa trasformazione strategica non è casuale.

L’azienda, forte di un patrimonio storico di oltre un secolo e ispirata alla visione innovativa del suo fondatore, Angelo Motta, possedeva già i tratti distintivi necessari per incarnare i valori di qualità, tradizione e audacia che il nuovo posizionamento premium richiedeva.

Motta, infatti, non è solo un marchio storico, ma un simbolo di imprenditorialità milanese e di costante ricerca di nuove frontiere del gusto.

L’analisi approfondita del mercato ha rivelato un vuoto nell’offerta di prodotti da ricorrenza di alta gamma all’interno della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Motta, con la sua capacità di coniugare tradizione artigianale e processi industriali efficienti, si è presentata come il marchio ideale per colmare questa lacuna, offrendo al consumatore un prodotto premium, accessibile e in grado di rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Questa evoluzione, alimentata dalla crescente attenzione alla qualità degli ingredienti e dalla ricerca di esperienze culinarie nuove e stimolanti, spinge Motta a guardare al futuro con una strategia di innovazione continua e una profonda consapevolezza del suo ruolo come custode di una tradizione gastronomica milanese di eccellenza.