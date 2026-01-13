Nuovi Biglietti per le Olimpiadi Invernali: Emozione a Cortina!

A partire dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 14 gennaio, si apre una nuova finestra di opportunità per gli appassionati e i tifosi desiderosi di vivere l’emozione delle discipline di scivolamento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato l’inizio della vendita di ulteriori tagliandi per le competizioni che si svolgeranno nel cuore delle Dolomiti, precisamente nel futuristico Sliding Centre di Cortina.

Si tratta di un’occasione imperdibile per assistere a gare di altissimo livello in tre discipline adrenaliniche: skeleton, bob e slittino.

Il nuovo Sliding Centre, progettato per garantire performance eccellenti e un’esperienza visiva impareggiabile, si preannuncia come uno dei gioielli delle Olimpiadi, incarnando l’innovazione tecnologica al servizio dello sport e dell’ospitalità montana.

I prezzi dei biglietti, accessibili a un pubblico ampio, partiranno da 50 euro, riflettendo l’impegno degli organizzatori a rendere l’evento il più inclusivo possibile.

Si sottolinea che l’acquisto dei biglietti sarà esclusivo sul portale ufficiale di ticketing (tickets.

milanocortina2026.

org) e saranno esclusivamente digitali, per garantire praticità e sicurezza nella gestione degli accessi.

Oltre all’entusiasmo per le discipline di scivolamento, Cortina sarà anche teatro di un appuntamento cruciale per la Nazionale Italiana di Curling, sport che ha visto brillare gli azzurri alle Olimpiadi di Pechino 2022, grazie alle straordinarie prestazioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner.

La loro vittoria a Pechino ha riacceso la passione per il curling in Italia e la presenza di questi atleti a Cortina sarà un ulteriore motivo di orgoglio e di festa per i tifosi.

La vendita di questi ulteriori biglietti testimonia il forte interesse del pubblico verso le Olimpiadi Invernali, e rappresenta un’opportunità per contribuire a creare un’atmosfera indimenticabile durante i Giochi del 2026.

La combinazione di competizioni di alto livello, un centro di slittamento all’avanguardia e l’ospitalità tradizionale delle Dolomiti promette un’esperienza olimpica unica, capace di celebrare lo spirito dello sport e la bellezza del territorio.

L’evento non si limita a una competizione sportiva, ma si configura come un motore di sviluppo economico e culturale per l’intera regione, valorizzando il patrimonio naturale e storico delle montagne venete.