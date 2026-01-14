Nuovo CEO per Diesel: Andrea Rigogliosi al timone del brand OTB.

Il Gruppo OTB, guidato da Renzo Rosso, ha annunciato l’ingresso di Andrea Rigogliosi nel ruolo di Chief Executive Officer del marchio Diesel, una decisione strategica volta a consolidare la traiettoria di crescita e a rafforzare l’identità distintiva del brand.

Rigogliosi, figura di spicco nel panorama esecutivo internazionale della moda, riporterà direttamente a Ubaldo Minelli, CEO del Gruppo OTB, e sarà chiamato a dirigere Diesel in un momento cruciale per il mercato globale.

La nomina di Rigogliosi segna un ulteriore tassello in una fase di profonda evoluzione per Diesel, un marchio che Rosso ha fondato con l’ambizione di sovvertire le convenzioni e di incarnare una visione anticonformista della moda.

L’arrivo di Glenn Martens come direttore creativo ha catalizzato questo processo di trasformazione, riscoprendo e riproponendo il DNA originale del brand con un’estetica fresca, contemporanea e profondamente appealing per le nuove generazioni.

Rigogliosi porta con sé un curriculum vitae costellato di successi in posizioni di leadership di alto profilo.

La sua esperienza abbraccia alcuni dei nomi più prestigiosi del settore, spaziando dal ruolo di Global Head of Retail and Commercial in Miu Miu (Gruppo Prada) a posizioni chiave all’interno del colosso LVMH, dove ha ricoperto incarichi strategici come Presidente Europa di Fendi, General Manager Francia e Monaco e General Manager Italia per Christian Dior Couture.

La sua formazione in International Business Administration presso la Bocconi di Milano testimonia la sua solida preparazione e la sua visione globale del business.

“Diesel è un marchio magico,” ha dichiarato Renzo Rosso, sottolineando il valore intrinseco del brand.

“Ha sempre rappresentato una realtà unica nel panorama della moda.

Oggi, più che mai, Diesel si configura come un’alternativa distintiva al lusso tradizionale, un’espressione di valori quali inclusività, accessibilità e democraticità, che risuonano particolarmente in un contesto di trasformazione per il settore.

“Negli ultimi anni, Rosso ha supervisionato personalmente l’evoluzione del brand, lavorando a stretto contatto con un team di manager per affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione.

L’ingresso di Rigogliosi rappresenta la naturale prosecuzione di questo percorso, con l’obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale di Diesel e di guidarlo verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione.

La sua leadership sarà fondamentale per interpretare le mutevoli esigenze del consumatore e per rafforzare la posizione di Diesel come punto di riferimento per una generazione che ricerca autenticità, individualità e uno stile che vada oltre le etichette e le convenzioni.