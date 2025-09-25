Occhialeria Italiana: Giovani Talenti per un Futuro di Eccellenza

L’eccellenza dell’occhialeria italiana, rinomata a livello globale, si proietta verso il futuro con un investimento strategico nel capitale umano.

Il Graduation Day tenutosi a Longarone ha celebrato il completamento del Master di primo livello post-diploma Its Eyewear Product Manager, un percorso formativo biennale che ha visto la consegna dei diplomi a diciotto giovani talenti.

L’iniziativa, promossa da Certottica Group, si configura come elemento centrale di una visione più ampia: non solo mantenere, ma potenziare la leadership del settore attraverso la creazione di profili professionali altamente specializzati e capaci di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il Master, strutturato in un complesso iter didattico di 2.000 ore, bilancia rigorosamente la teoria – 1.200 ore dedicate all’apprendimento specialistico – con l’esperienza pratica, attraverso 800 ore di tirocinio presso aziende leader del settore.

Questa integrazione tra aula e mondo del lavoro si traduce in un tasso di occupazione eccezionalmente elevato, superiore al 90% entro soli sei mesi dal conseguimento del diploma, con gli studenti inseriti in posizioni che riflettono direttamente le competenze acquisite, spaziando dal design alla produzione.

La rilevanza degli Its (Istituti Tecnici Superiori) è stata enfatizzata dalla vicepresidente di Anfao, Sabrina Paulon, che ha sottolineato come essi non rappresentino un’alternativa all’università, bensì un complemento essenziale.

Il settore non necessita solo di laureati, ma di figure professionali altamente qualificate: tecnici specializzati in grado di dominare processi complessi, designer intuitivi capaci di anticipare e plasmare le tendenze estetiche, professionisti competenti nell’uso di strumenti digitali e sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientale.

La capacità di coniugare queste competenze, le cosiddette “soft skill”, come la comunicazione efficace e il problem-solving, è divenuta cruciale.

L’evento ha messo in luce il ruolo cardine della formazione specialistica come motore di innovazione e sostenibilità per uno dei distretti industriali più prestigiosi al mondo.

La discussione si è estesa al futuro del settore, focalizzandosi sulle sfide che attendono le nuove generazioni di professionisti: la transizione verso materiali innovativi e processi produttivi a basso impatto ambientale, l’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, la necessità di sviluppare modelli di business più agili e orientati al consumatore.

Corrado Facco, ad di Certottica Group e presidente della Fondazione Its Cosmo Fashion Academy, ha ribadito l’impegno dell’azienda a fungere da ponte tra il mondo accademico e le esigenze concrete del mercato, creando un ecosistema integrato dove la formazione di professionisti altamente qualificati per l’eyewear si combina con l’innovazione tecnologica, la ricerca di materiali sostenibili e una visione strategica a lungo termine.

L’obiettivo è non solo formare talenti, ma coltivare una cultura dell’eccellenza e della responsabilità, in grado di proiettare l’occhialeria italiana sempre più avanti nel panorama globale.