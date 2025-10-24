Olimpiadi 2026: Accelerazione infrastrutture e focus su sostenibilità a Cortina

La fase cruciale delle infrastrutture per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è in piena accelerazione, con la consegna delle opere in corso e un coordinamento proattivo con l’amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo per la temporanea cessione delle infrastrutture.

Queste sono le conclusioni emerse dall’ispezione del Commissario Straordinario del Governo, Fabio Saldini, amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, che ha visitato i cantieri chiave del Villaggio Olimpico, del Centro di Slittamento e dello Stadio del Ghiaccio.

L’impegno primario, secondo Saldini, non si limita alla mera realizzazione delle opere, ma include un’attenzione profonda alla sostenibilità ambientale.

Già dal mese di novembre, si intende implementare misure di mitigazione per ridurre l’impatto delle attività edonometriche, salvaguardando il patrimonio naturale e paesaggistico delle Dolomiti, riconosciute come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Il dialogo con il Comune di Cortina è volto a definire soluzioni innovative per ottimizzare l’impronta delle infrastrutture, assicurando che l’eredità olimpica si traduca in benefici tangibili e duraturi per la comunità locale, stimolando una crescita equilibrata e inclusiva.

L’assessore comunale allo Sport, Giorgio Da Rin, ha sottolineato come la visita del Commissario Saldini sia un segnale concreto della collaborazione virtuosa tra istituzioni locali e nazionali, un elemento imprescindibile per la riuscita dell’evento.

Cortina si prepara ad accogliere le Olimpiadi con un misto di entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole del suo ruolo di vetrina per l’Italia e del potenziale di sviluppo che l’evento può generare.

L’obiettivo comune trascende il successo sportivo, aspirando a un impatto positivo in termini di crescita economica, rafforzamento del tessuto sociale e tutela dell’ambiente.

Il vicesindaco Stefano Ghezze ha descritto una trasformazione significativa del volto di Cortina, con un’evoluzione notevole delle infrastrutture sportive.

Ha espresso particolare soddisfazione per la qualità del lavoro svolto, in particolare per quanto riguarda il Villaggio Olimpico, un progetto che ha suscitato alcune critiche ma che, a suo dire, dimostrerà al mondo l’eccellenza e l’attenzione al dettaglio che caratterizzano l’impegno italiano.

Ghezze ha concluso ringraziando il Commissario Saldini per il suo supporto tecnico, qualitativo e umano, un contributo essenziale per la realizzazione di un evento olimpico memorabile e per la valorizzazione del territorio.

La visione strategica è quella di unire l’eccellenza sportiva alla responsabilità ambientale e al benessere della comunità, proiettando Cortina e l’Italia verso un futuro sostenibile e prospero.