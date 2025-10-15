Ovs sbarca in India: design italiano, etica e prezzi accessibili

Ovs conquista il mercato indiano: un ponte tra design italiano, accessibilità e valori eticiIl panorama retail globale accoglie un nuovo, significativo capitolo: Ovs, rinomato gruppo italiano di fast fashion, ha ufficialmente aperto le porte del suo primo store in India, un evento che si colloca strategicamente all’interno di un ambizioso piano di espansione internazionale.

La scelta di New Delhi, con l’ubicazione nel Pacific Mall di Tagore Garden, un punto di riferimento per lo shopping nella capitale indiana, sottolinea l’importanza strategica di questo ingresso nel mercato.

L’apertura, avvenuta il 14 ottobre, non è semplicemente l’inaugurazione di un negozio, ma simboleggia l’introduzione di un modello di business distintivo, che coniuga l’eleganza del design italiano con un’offerta accessibile e una forte attenzione alla sostenibilità.

Ovs non intende solo vendere abbigliamento, ma creare un’esperienza di shopping contemporanea e coinvolgente, in grado di intercettare le esigenze di una clientela eterogenea.

Lo store di New Delhi si presenta come una vetrina del concept che contraddistingue gli Ovs in Italia: uno spazio di circa 850 metri quadrati, attentamente progettato per offrire un percorso di acquisto intuitivo e piacevole.

La selezione di marchi – Piombo, B.

Angel, Les Copains, Utopja e Altavia – frutto della creatività del team di Ovs, riflette un’ampia gamma di stili e target di riferimento, dall’abbigliamento per bambini all’abbigliamento casual per adulti, fino a proposte più ricercate.

Con una presenza globale che conta oltre 2.200 punti vendita, l’India rappresenta una tappa cruciale nel percorso di crescita di Ovs.

Il mercato indiano, caratterizzato da una rapida crescita economica e da una crescente attenzione alla moda e all’espressione personale, offre un potenziale di crescita esponenziale.

Carmine Di Virgilio, Global Chief Retail Officer di Ovs, evidenzia come l’India si distingua per la sua vivacità nel settore della moda.

La proposta di Ovs si fonda su un’equazione vincente: l’incontro tra lo stile italiano, la convenienza economica e l’impegno verso pratiche sostenibili.

Il claim del brand, “Love People, Not Labels”, incarna la filosofia aziendale, che pone al centro le persone e promuove un legame autentico con la comunità.

Questa apertura strategica non è un’azione isolata, ma un tassello fondamentale di una più ampia visione di sviluppo internazionale.

Ovs si propone di diventare un punto di riferimento nel settore del fast fashion globale, portando con sé i valori di accessibilità, sostenibilità e celebrazione della diversità culturale, creando un ponte tra l’Italia e l’India, e contribuendo a definire un nuovo approccio al retail moderno.

La sfida è quella di integrare i valori del brand con le specificità culturali indiane, costruendo un rapporto di fiducia e creando un’esperienza di shopping che sia al tempo stesso italiana e indiana.