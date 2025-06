Pizza in Piazza: Trionfo di Sapori a Vicenza

Vicenza si appresta a celebrare un trionfo di sapori e tecniche con la terza edizione di “Pizza in Piazza”, un evento di portata nazionale ideato dall’Associazione Eccellenza nella Pizza (Aenp), in programma dal 13 al 15 giugno in Piazza dei Signori. Più di una semplice fiera, “Pizza in Piazza” si configura come un vero e proprio crocevia culturale e professionale dedicato all’evoluzione del panificio-forno italiano e al suo archetipo globale: la pizza.La manifestazione non si limita a esaltare la tradizione, bensì esplora le frontiere innovative dell’arte pizzaiola, presentando un panorama variegato di stili e interpretazioni. Un percorso degustativo accuratamente selezionato, con oltre 210 posti a sedere dislocati in dieci postazioni operative, offrirà al pubblico l’opportunità di interagire direttamente con undici maestri pizzaioli, figure di riferimento nel settore, e con giovani talenti emergenti, testimoni di un futuro ricco di promesse. L’occasione sarà imperdibile per assistere alla maestria dei pizzaioli, osservando da vicino la loro abilità manuale e scoprendo i segreti che si celano dietro ogni impasto, ogni condimento, ogni cottura perfetta.Quest’anno, “Pizza in Piazza” si distingue per un approccio inclusivo e una crescente sensibilità verso le diverse esigenze del pubblico. L’evento abbraccia un’etica della gastronomia accessibile, ampliando l’offerta per includere opzioni che rispondono a specifici regimi alimentari. Un corner dedicato alla pizza low carb, un’offerta sempre più richiesta, testimonia l’attenzione verso chi ricerca alternative a basso contenuto di carboidrati, senza rinunciare al piacere del gusto. Parallelamente, un’ampia selezione di proposte vegetariane e vegane, realizzate con ingredienti di alta qualità e attenzione alla sostenibilità, consolida l’impegno dell’evento verso una clientela sempre più eterogenea e consapevole.Oltre alla degustazione, “Pizza in Piazza” prevede un ricco programma di eventi collaterali. Un dibattito con imprenditori di successo del settore del food business offrirà spunti di riflessione sul futuro dell’industria della pizza, analizzando le tendenze del mercato e le sfide che attendono i professionisti. Laboratori didattici pensati per i più piccoli, con attività ludiche e formative, trasmetteranno ai giovani l’amore per la buona cucina e i valori della tradizione gastronomica italiana. “Pizza in Piazza” si conferma così come un evento capace di coniugare passione, innovazione e inclusività, celebrando il patrimonio culturale italiano e proiettandolo verso il futuro.