Sciopero a Benetton: i lavoratori protestano contro i nuovi contratti

Un’onda di protesta ha investito il Gruppo Benetton, con un primo, significativo sciopero che ha visto l’adesione di circa 350 lavoratori su un organico di 800 unità nello stabilimento di Castrette di Villorba (Treviso).

L’agitazione, la prima a manifestarsi all’interno del gruppo dopo un intervallo di oltre tre decenni, riflette una profonda incertezza e un senso di frustrazione legato all’introduzione unilaterale di contratti di solidarietà con una riduzione del 90% dell’orario di lavoro per circa ottanta dipendenti.

La decisione, comunicata tramite e-mail a stretto giro di posta, ha generato un clima di profonda inquietudine e ha catalizzato tensioni preesistenti.

La scelta di una comunicazione così formale, percepita come priva di rispetto e di spirito collaborativo, ha ulteriormente esacerbato le critiche mosse dalle rappresentanze sindacali.

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, attraverso i segretari generali Massimo Messina, Rudy Roffarè e Francesca Mazzoli, hanno espresso una posizione complessa.

Pur riconoscendo l’importanza dell’ammortizzatore sociale introdotto, valido fino al 31 dicembre e precedentemente approvato, le organizzazioni sindacali denunciano con forza la mancanza di un dialogo costruttivo con le parti sociali.

La procedura, tradizionalmente caratterizzata da consultazioni e condivisione, è stata bypassata, minando la fiducia e alimentando un senso di marginalizzazione tra i lavoratori.

L’assenza di un incontro con l’amministratore delegato, Claudio Sforza, ha contribuito ad alimentare la percezione di un approccio aziendale rigido e poco incline all’ascolto.

Questa mancanza di dialogo suggerisce un potenziale vuoto di comunicazione tra la direzione e il personale, un elemento cruciale per la gestione di situazioni delicate come questa.

Si prevede che la partecipazione allo sciopero, già significativa, possa raggiungere il 70% al termine dei successivi due turni, a testimonianza della crescente mobilitazione e della volontà di far sentire la propria voce.

L’evento si configura non solo come una protesta immediata, ma anche come un campanello d’allarme per il Gruppo Benetton, segnalando la necessità di ripensare le modalità di gestione del personale e di rafforzare il dialogo sociale, elementi fondamentali per garantire la stabilità e la produttività aziendale nel lungo periodo.

La vicenda solleva inoltre interrogativi più ampi sul futuro del lavoro, sulla necessità di bilanciare misure di sostegno al reddito con la tutela dei diritti dei lavoratori e sulla cruciale importanza della partecipazione e della consultazione nei processi decisionali.