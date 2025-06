Sciopero a Venezia: paralizzato il trasporto pubblico, forti disagi

Un’onda di protesta ha investito il sistema di trasporto pubblico locale di Venezia oggi, con un’adesione massiccia allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali di base. I dati ufficiali, forniti a metà giornata da Actv, l’azienda responsabile della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nell’area metropolitana veneziana, rivelano un quadro di forte incertezza per i pendolari e i visitatori.L’adesione allo sciopero, che ha paralizzato parzialmente la città, si attesta intorno al 68,59% nel settore della navigazione, cruciale per la mobilità in una città come Venezia, e al 60,8% in quello automobilistico, che copre le aree più periferiche e i collegamenti terrestri. Questi numeri, sottolinea Actv, sono provvisori e suscettibili di variazioni significative in funzione dell’evoluzione della giornata. L’impatto sulla vita quotidiana e sul turismo è inevitabile, con possibili ritardi, cancellazioni e disagi diffusi.Lo sciopero, che ha visto la sospensione di gran parte delle linee di vaporetti, autobus e traghetti, è stato indetto per rivendicare migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati per il personale del TPL, un settore spesso sottoposto a forti pressioni economiche e operative. La protesta si colloca in un contesto più ampio di tensioni sociali e rivendicazioni del lavoro che interessano diverse realtà urbane italiane.Nonostante la paralisi generale, è stata garantita una “fascia di garanzia” nel pomeriggio, un servizio minimo essenziale per assicurare la mobilità di persone fragili, anziani e residenti con necessità impellenti. La manifestazione proseguirà quindi fino alle 23:59, a testimonianza della determinazione delle organizzazioni sindacali nel portare avanti le proprie istanze e sollecitare un dialogo costruttivo con la dirigenza aziendale e le istituzioni preposte. L’evento solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema di trasporto pubblico veneziano, sempre più esposto a criticità legate al personale, alla sua formazione e alla sua retribuzione, elementi imprescindibili per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti.