Smart Paper e Regione Basilicata: accordo per la transizione dei lavoratori.

In un contesto di cruciale importanza per il tessuto socio-economico della Basilicata, Smart Paper ha partecipato attivamente a un tavolo tecnico promosso dalla Regione, conclusosi con un approccio improntato alla cooperazione e alla ricerca di soluzioni condivise.

L’incontro, tenutosi oggi a Potenza, ha affrontato le complessità legate al trasferimento di competenze e responsabilità riguardanti circa 400 dipendenti, coinvolti nel passaggio di gestione tra Smart Paper e la nuova aggregazione di imprese – l’Ati Accenture-Datacontact – aggiudicataria di un significativo appalto Enel per servizi di controllo qualità e supporto di back office.

La dinamica in atto rappresenta un punto di svolta per il comparto dell’outsourcing in regione, e la Regione Basilicata ha dimostrato un impegno concreto nel garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la continuità delle attività.

Smart Paper, consapevole della delicatezza della situazione, ha collaborato attivamente al dialogo, condividendo dati e informazioni per facilitare un passaggio di consegne efficiente e trasparente.

Un comunicato ufficiale di Smart Paper esprime profonda gratitudine al Presidente della Regione, Vito Bardi, all’Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo, e alla Direttrice Generale della Direzione Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio.

La loro presenza e la loro capacità di mediazione hanno contribuito a creare un clima costruttivo, orientato alla definizione di obiettivi concreti e alla mitigazione di potenziali rischi.

Elemento centrale del confronto è stata la ferma conferma dell’applicazione integrale della clausola sociale, un pilastro fondamentale per la salvaguardia dell’occupazione e per la garanzia di condizioni di lavoro dignitose durante la transizione.

Questa clausola, lungi dall’essere un mero adempimento formale, testimonia l’impegno congiunto di tutte le parti coinvolte – datore di lavoro uscente, nuovo fornitore e istituzioni regionali – a proteggere il capitale umano rappresentato dai lavoratori.

Smart Paper ribadisce il proprio ruolo di accompagnatore responsabile, impegnandosi a supportare attivamente le prossime fasi del processo, fornendo assistenza tecnica e logistica, e assicurando la massima trasparenza verso i dipendenti e le loro rappresentanze sindacali.

L’obiettivo primario è quello di agevolare una transizione ordinata e priva di interruzioni significative, minimizzando l’impatto sulla vita dei lavoratori e preservando la continuità operativa dei servizi erogati all’Enel.

Il successo di questa operazione non si misura solo in termini economici, ma anche e soprattutto nella capacità di tutelare il benessere e la dignità dei lavoratori, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed economico della Basilicata.