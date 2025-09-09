Toffano Pagnan investe in Pane Forno Italiano: crescita e Made in Italy

Il family office della famiglia Toffano Pagnan consolida il proprio impegno nel tessuto imprenditoriale italiano con un significativo investimento in Pane Forno Italiano, realtà vicentina leader nel settore della panificazione industriale specializzata in prodotti surgelati di alta gamma.

Questa operazione rappresenta un segnale di fiducia nell’eccellenza del made in Italy e nella capacità di un’azienda come Pane Forno Italiano a intercettare le evoluzioni del mercato alimentare.

Pane Forno Italiano, con sede a Isola Vicentina, si distingue per la sua ampia offerta di circa cento referenze, tutte contraddistinte da un elevato standard qualitativo e da una forte attenzione alla selezione delle materie prime.

L’azienda ha saputo costruire una solida reputazione, affermandosi come fornitore di riferimento per la Grande Distribuzione Organizzata, il settore Horeca (HoReCa, Hotel, Restaurant, Catering) e l’industria alimentare.

L’ingresso del family office Toffano Pagnan non si limita a un mero incremento di capitale, ma mira a innescare un processo di crescita strutturale e accelerata.

Il piano industriale delineato prevede un’espansione strategica sui mercati nazionali e internazionali, con l’obiettivo di consolidare la leadership attuale e di cogliere nuove opportunità di business.

L’ambizioso target di fatturato per il 2025, stimato a 13 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all’esercizio precedente, riflette la fiducia nella capacità di Pane Forno Italiano di intercettare le tendenze del consumo moderno.

Queste includono una crescente domanda di prodotti pronti all’uso, di alta qualità, che coniughino praticità, gusto e attenzione alla salute.

L’investimento del family office Toffano Pagnan si inserisce in un contesto economico complesso, ma caratterizzato da una rinnovata attenzione al valore della filiera corta e alla sostenibilità.

Pane Forno Italiano, grazie alla sua capacità di innovazione e alla sua attenzione alla qualità, si posiziona strategicamente per affrontare le sfide del mercato e per capitalizzare le nuove opportunità emergenti, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sempre più rilevante nel panorama della panificazione industriale italiana e internazionale.

La sinergia tra l’esperienza gestionale del family office e la competenza specifica di Pane Forno Italiano promette di generare un valore aggiunto significativo per entrambe le parti.