Veneto: Bonus Trasporto Pubblico, 5 Milioni per l’Ambiente

La Regione Veneto riconferma il suo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale con l’apertura del bando annuale per l’erogazione di contributi economici all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

L’iniziativa, annunciata dall’assessora regionale all’Ambiente, Elisa Venturini, rappresenta un tassello cruciale all’interno di una strategia più ampia, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che mira a ripensare la mobilità urbana e a mitigare l’impatto ambientale dei trasporti.

Lungi dall’essere una semplice agevolazione, il contributo si configura come un incentivo strutturale volto a promuovere una transizione verso modelli di mobilità più efficienti e meno impattanti.

Il PRTRA, infatti, identifica nel potenziamento del trasporto pubblico, integrato e accessibile, una condizione imprescindibile per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni nocive che affliggono i centri urbani veneti.

L’obiettivo è quello di disincentivare l’uso del veicolo privato, incoraggiando l’adozione di alternative di mobilità collettiva come autobus, tram e treni regionali, con benefici tangibili per la salute pubblica e per l’ambiente.

A partire da lunedì 12 gennaio, alle ore 10:00, i residenti maggiorenni in Veneto, possessori di autoveicoli o motoveicoli, potranno presentare domanda per ottenere il contributo economico, erogato tramite voucher.

L’importo del bonus è fissato a 200 euro, mentre per coloro che hanno già beneficiato del vantaggio nella passata edizione, il contributo sarà ridotto a 160 euro.

Tale differenziazione mira a garantire un accesso più ampio al beneficio per un numero maggiore di cittadini.

La Regione Veneto destina alla realizzazione di questo importante provvedimento 5 milioni di euro, testimoniando la priorità attribuita alla tutela dell’ambiente e alla promozione di politiche di mobilità sostenibile.

Il bando non si limita a fornire un sostegno economico immediato, ma mira a innescare un cambiamento di mentalità e di abitudini, favorendo un approccio più consapevole e responsabile nei confronti della mobilità urbana.

La misura si inserisce in un contesto più ampio di interventi regionali volti a migliorare la rete di trasporto pubblico, a renderla più efficiente e attrattiva, e a promuovere l’intermodalità tra diverse modalità di trasporto, con l’obiettivo di creare un sistema di mobilità integrato e sostenibile per tutti i cittadini veneti.

Si tratta di un investimento nel futuro, volto a costruire un ambiente più sano e vivibile per le generazioni a venire.