Veneto: Giornata Verde, 2.8 Tonnellate di Rifiuti Raccolti

Nel cuore del Veneto, tra le colline e lungo le coste, un’ondata di consapevolezza ambientale ha travolto la regione in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani. L’azione, orchestrata da Plastic Free Onlus, ha tradotto l’impegno in numeri concreti: ben 15 eventi distribuiti in numerosi comuni, una rete di 361 volontari appassionati e un’impressionante quantità di 2.800 chilogrammi di plastica e rifiuti recuperati dall’ambiente. Oltre alla pulizia fisica, un elemento cruciale è stato il coinvolgimento di più di 1.100 cittadini e studenti, seminando coscienziosità e stimolando un cambiamento culturale duraturo.La mobilitazione non è stata un semplice evento isolato, ma una manifestazione della crescente sensibilità della comunità veneta nei confronti delle problematiche ambientali. Roberto Marrazzo, referente regionale di Plastic Free, sottolinea con entusiasmo la straordinaria partecipazione, evidenziando come un desiderio comune di tutela del territorio abbia unito persone di ogni età e provenienza. Dalle metropoli alle realtà rurali, dalle aule scolastiche alle famiglie, si è assistito alla nascita di una vera e propria coscienza collettiva, pronta a trasformare la preoccupazione in azione concreta.Il successo di questa iniziativa va oltre le cifre che lo quantificano; risiede nell’energia palpabile e nella determinazione che animano i volontari. I loro sorrisi, la loro dedizione e l’impegno sul campo rappresentano la linfa vitale per proseguire in questa direzione. La questione della plastica e dei rifiuti non può essere affrontata passivamente, ma richiede un intervento attivo e costante da parte di tutti. Ogni gesto, per quanto piccolo possa sembrare, contribuisce a creare un impatto positivo sull’ambiente e sulla qualità della vita. L’iniziativa si conferma, quindi, non solo un’operazione di pulizia, ma un investimento nel futuro, un seme di speranza piantato nel cuore del Veneto per un’eredità ambientale più sostenibile e consapevole.