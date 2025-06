Via Del Vecchio ad Agordo: un omaggio senza tempo.

Il Consiglio Comunale di Agordo, in una decisione che riflette un profondo legame con la storia industriale e sociale del territorio, ha approvato all’unanimità la proposta di dedicare una via della frazione di Valcozzena a Leonardo Del Vecchio, figura chiave nella traiettoria di sviluppo della regione e fondatore del colosso Luxottica. La scelta, compiuta a meno di due anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 27 giugno 2022, solleva una questione tecnica legata ai termini previsti dalla normativa vigente, che generalmente impongono un lasso di tempo minimo prima di onorare la memoria di una persona con l’intitolazione di un bene pubblico.Il Sindaco, Roberto Chissalè, ha prontamente annunciato l’intenzione di sollecitarne la Prefettura di Belluno, avanzando una formale richiesta di deroga. Tale iniziativa non è frutto di una mera procedura amministrativa, ma si radica in un sentimento diffuso nell’intera comunità, che riconosce in Del Vecchio un esempio di visione imprenditoriale, resilienza e impegno sociale.L’intitolazione di una via a suo nome trascende il valore puramente simbolico. Rappresenta, al contrario, un atto di riconoscimento ufficiale di un percorso di crescita economica e di sviluppo locale profondamente legato alla figura di Del Vecchio. Il suo operato ha non solo creato innumerevoli opportunità di lavoro, ma ha anche contribuito a definire l’identità stessa del territorio, proiettandolo su scala globale.La proposta di intitolazione non è un semplice omaggio postumo, ma un modo per perpetuare i valori che hanno animato l’imprenditore: l’innovazione, la determinazione, l’attenzione al benessere dei propri dipendenti e un profondo senso di appartenenza alla comunità bellunese. Si tratta di un’occasione per ispirare le future generazioni, testimoniando come l’ambizione, unita a principi etici solidi, possa portare a risultati straordinari e lasciare un’eredità duratura. La decisione del Consiglio Comunale si configura dunque come un gesto di profonda gratitudine e un impegno a custodire e tramandare il patrimonio di valori e competenze che Leonardo Del Vecchio ha contribuito a creare.