Vicenzaoro 2026: il gioiello d’Italia al centro del mondo

Vicenzaoro January 2026 si configura come un epicentro globale per l’industria del gioiello, un crocevia di talenti, innovazione e affari che consolida il ruolo di Vicenza come capitale orafa internazionale.

La manifestazione, inaugurata con la presenza di autorità regionali, nazionali e internazionali, riunisce un ecosistema diversificato di attori chiave, delineando un quadro di un settore in continua evoluzione.

Più di 1300 brand espositivi, provenienti da un panorama internazionale che include Germania, Francia, Belgio, Turchia, India, Thailandia e Hong Kong, testimoniano l’attrattiva globale dell’evento.

Questa presenza estera, pari al 40% del totale, sottolinea la capacità di Vicenzaoro di attrarre e rappresentare le eccellenze orafi del mondo.

Parallelamente, l’ospitalità di oltre 560 buyer provenienti da 65 paesi, con una marcata presenza degli Stati Uniti, del Regno Unito e degli Emirati Arabi Uniti, garantisce un flusso costante di opportunità commerciali e di contatti strategici, facilitato dalla collaborazione con ICE Agenzia.

A questo nucleo fondamentale si aggiunge la partecipazione delle realtà italiane più significative, provenienti dai principali distretti orafi nazionali, un vero e proprio concentrato di artigianalità e tradizione.

L’evento non si limita a un mero scambio di prodotti; rappresenta un vero e proprio hub di conoscenza e networking. In contemporanea a Vicenzaoro, T.

Gold offre una vetrina specializzata per tecnologie e macchinari all’avanguardia, mentre VO Vintage, con ingresso gratuito fino al 19 gennaio, propone un affascinante viaggio nel tempo attraverso orologeria e gioielleria d’epoca, attirando collezionisti ed esperti.

Queste sezioni complementari ampliano l’offerta formativa e l’interesse del pubblico, consolidando la posizione di Vicenzaoro come piattaforma multidisciplinare.

L’edizione 2026 segna una fase di transizione importante.

L’attuale fiera rappresenta l’ultima edizione invernale in concomitanza con i lavori di realizzazione di un nuovo padiglione di oltre 20.000 metri quadrati, un investimento strategico che riflette l’ambizione di Vicenzaoro di ampliare la sua capacità ricettiva e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Questo intervento infrastrutturale contribuirà a rafforzare ulteriormente la leadership di Vicenza nel panorama internazionale, proiettando l’evento verso un futuro di crescita e innovazione continua.

L’inaugurazione ufficiale, un momento simbolico alla presenza delle massime autorità, conferma il ruolo cruciale di Vicenzaoro non solo per l’economia locale, ma anche per la promozione del made in Italy nel mondo e per l’evoluzione del settore orafobigliaterio a livello globale.