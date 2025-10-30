Vicenzaoro 2026: Un Nuovo Hub per l’Oreficeria Mondiale

Vicenzaoro January 2026, in programma dal 16 al 20 gennaio, si configura come l’apertura cruciale del calendario globale per il settore dell’oreficeria e dell’orologeria.

L’evento, ospitato all’interno del complesso fieristico Italian Exhibition Group (IEG), segnerà una tappa significativa nell’evoluzione del polo espositivo, giunto alla fase finale di un’ambiziosa espansione.

La manifestazione, ribattezzata Jewellery Boutique Show, si propone come un ecosistema dinamico e multifunzionale, ben oltre la tradizionale fiera commerciale.

Intende rappresentare un vero e proprio *hub* di business, un laboratorio di idee, un centro di formazione specializzata e uno spazio privilegiato per il confronto e la collaborazione tra i diversi attori del comparto.

L’edizione di gennaio si distinguerà per un’offerta integrata, affiancata da due saloni complementari: T.

Gold, dedicato alle tecnologie e alle macchine per la lavorazione dell’oro e dei metalli preziosi, e VO Vintage, un marketplace esclusivo dedicato al collezionismo di orologi e gioielli d’epoca di inestimabile valore.

Questi ultimi troveranno spazio, per l’ultima volta, nel padiglione 9, in attesa del completamento dell’ampliamento del complesso fieristico.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo layout, che promette di ampliare ulteriormente le possibilità di esposizione e accoglienza, coinciderà con l’edizione di settembre, evento di richiamo internazionale che si svolgerà nella seconda parte dell’anno.

L’evoluzione del complesso fieristico IEG non è solo un intervento infrastrutturale, ma un investimento strategico volto a consolidare la posizione di Vicenza come epicentro mondiale per l’eccellenza orafo-orologiera.

Jewellery Boutique Show, T.

Gold e VO Vintage, insieme, incarnano un modello di fiera che guarda al futuro, focalizzandosi sulla qualità, l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio artigianale e industriale italiano, proiettando il settore verso nuove frontiere di crescita e sviluppo.