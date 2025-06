Vinitaly.Usa e Wine2wine: Un Hub Globale per il Vino Italiano

Il panorama internazionale del vino italiano si arricchisce di un’importante evoluzione: Wine2wine Business Forum, l’appuntamento dedicato alla riflessione strategica e alla creazione di relazioni professionali nel settore vitivinicolo, si fonde con Vinitaly.Usa, rafforzando la presenza del Made in Italy sul mercato nordamericano. L’evento, che si terrà il 5 e il 6 ottobre al Navy Pier di Chicago, segna un passo significativo nell’ambizioso progetto di Veronafiere-Vinitaly di consolidare il ruolo del vino italiano come protagonista globale.Wine2wine, nato nel 2014 con la vocazione di catalizzare innovazione e conoscenza, si integra ora organicamente all’interno del format Vinitaly.Usa, un’iniziativa volta a fornire alle aziende italiane strumenti concreti per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dal mercato statunitense. L’integrazione non è meramente aggregativa, ma strategica: Wine2wine apporterà la sua expertise nella creazione di un dialogo costruttivo tra produttori, distributori, importatori e operatori dell’ospitalità, mentre Vinitaly.Usa offre una piattaforma di visibilità e networking senza precedenti.Il programma dell’evento di Chicago prevede un ricco calendario di incontri B2B mirati, analisi approfondite delle dinamiche di mercato, sessioni formative specializzate tenute da esperti del settore e degustazioni selezionate, con la partecipazione attiva della 33° edizione della Vinitaly International Academy (VIA). Quest’ultima, vera fucina di competenze e ambasciatrice del valore del vino italiano, contribuirà a elevare il livello dell’offerta formativa e a promuovere una cultura del vino basata sulla qualità, la sostenibilità e l’innovazione.“Questa espansione di Wine2wine a Chicago,” ha dichiarato Adolfo Rebughini, Direttore Generale di Veronafiere, “rappresenta un tassello fondamentale nel nostro piano strategico per affermare Vinitaly come un vero e proprio hub globale per il vino italiano, un punto di riferimento per produttori, operatori e appassionati di tutto il mondo.” Il successo del debutto di Vinitaly.Usa nel 2024 ha confermato la validità di questa piattaforma come strumento essenziale per il sistema vino nazionale, e la sinergia con Wine2wine ne amplierà ulteriormente l’impatto.L’obiettivo primario rimane la continuità e l’intensificazione della presenza italiana nel mercato americano. Non si tratta semplicemente di esportare vino, ma di costruire relazioni durature, promuovere la conoscenza del terroir italiano e favorire lo sviluppo di un ecosistema vitivinicolo sostenibile e competitivo. La prima edizione di Vinitaly.Usa ha già dimostrato il potenziale di aggregazione, riunendo 230 cantine provenienti da sette regioni italiane, presentando oltre 1.650 etichette e accogliendo più di 1.500 operatori professionali qualificati. L’integrazione di Wine2wine promette di elevare ulteriormente questo risultato, inaugurando una nuova era per il vino italiano in Nord America.