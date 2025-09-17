Ateneo Veneto-Vannacci: la svolta sull’autonomia universitaria

La vicenda del convegno all’Ateneo Veneto, incentrato sulla proposta di un “patentino civico-linguistico” per i commercianti stranieri, si configura come un nodo cruciale che interseca questioni delicate riguardanti l’autonomia universitaria, la gestione delle relazioni istituzionali e le dinamiche politiche locali.

La presidente dell’Ateneo, Antonella Magaraggia, ha tracciato un quadro preciso della situazione, delineando una linea di demarcazione netta: la disponibilità dell’istituzione è subordinata al mantenimento di un contesto ben definito.

L’iniziativa, originariamente concepita come un incontro tecnico promosso dall’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, si è inaspettatamente trasformata in un catalizzatore di tensioni quando è stata inserita, in data ravvicinata, la presenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci.

Questa inclusione, non prevista nelle prime fasi di pianificazione e non condivisa con l’Ateneo, ha sollevato preoccupazioni che vanno oltre la semplice gestione logistica di un evento.

La presidente Magaraggia ha sottolineato come la partecipazione di un esponente politico nazionale di rilievo avrebbe inevitabilmente alterato la natura dell’incontro, elevandolo da un’iniziativa locale a un evento di rilevanza politica.

Tale trasformazione comprometterebbe il principio fondamentale della terzietà che contraddistingue un’istituzione universitaria.

L’Ateneo Veneto, infatti, si pone come luogo di confronto aperto e indipendente, al di fuori delle logiche di partito e delle dinamiche elettorali.

La decisione di non consentire l’accesso all’europarlamentare Vannacci non costituisce un atto di ostilità o un gesto di maleducazione, bensì una ferma riaffermazione del ruolo dell’Ateneo come istituzione autonoma e responsabile.

La convenzione stipita con il Comune prevede un’impostazione di collaborazione improntata al rispetto reciproco e alla salvaguardia dell’indipendenza universitaria.

L’Ateneo, come sottolineato dalla presidente, ha sempre favorito l’assessore Costalonga, riconoscendo l’importanza delle sue iniziative per la città, ma ciò non implica la rinuncia a difendere i propri principi costitutivi.

La vicenda pone interrogativi più ampi sulla crescente politicizzazione del dibattito pubblico e sulla necessità per le istituzioni culturali di preservare la propria autonomia.

La proposta del “patentino civico-linguistico”, di per sé complessa e controversa, si è trovata ad amplificare una questione di principio: il diritto di un’università di gestire in modo indipendente le proprie attività, senza subire pressioni esterne o strumentalizzazioni politiche.

La decisione dell’Ateneo Veneto, pertanto, rappresenta un monito a favore della salvaguardia del pluralismo culturale e della libertà di pensiero.