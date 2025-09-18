Elezioni in Veneto: Zaia scioglie la Regione, voto il 23 e 24 novembre.

Il Veneto si prepara al voto.

Con un atto formale, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ufficializzato l’indizione delle elezioni regionali, segnando la conclusione di un ciclo legislativo e l’apertura di una fase cruciale per il futuro dell’amministrazione pubblica veneta.

La data stabilita per l’appuntamento con le urne è fissata per domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi, un arco temporale concepito per massimizzare la partecipazione democratica e garantire la rappresentatività dell’intera comunità veneta.

La decisione di estendere la votazione su due giorni riflette una consapevolezza profonda dell’importanza di facilitare l’esercizio del diritto di voto, tenendo conto delle diverse esigenze e disponibilità dei cittadini.

Domenica 23 novembre le urne rimarranno aperte dalle ore 7:00 alle ore 23:00, offrendo una finestra ampia per consentire a lavoratori, studenti e persone con impegni vari di esprimere il proprio voto.

Lunedì 24 novembre, la votazione proseguirà dalle ore 7:00 alle ore 15:00, offrendo un’ulteriore opportunità per chi non avesse potuto recarsi alle urne il giorno precedente.

Questo momento elettorale si configura non solo come un rinnovo delle cariche istituzionali – Presidente della Giunta Regionale e membri del Consiglio Regionale – ma come un’occasione fondamentale per la riflessione collettiva sui temi centrali che riguardano il Veneto: sviluppo economico, sanità, ambiente, infrastrutture, istruzione e sicurezza.

Le scelte dei cittadini influenzeranno direttamente l’indirizzo politico e le politiche pubbliche che verranno implementate nei prossimi anni, plasmando il futuro della regione.

L’indizione delle elezioni rappresenta un passaggio delicato e significativo nel sistema democratico, un momento in cui i cittadini sono chiamati a esercitare il proprio potere sovrano, valutando le proposte dei diversi candidati e partiti, e scegliendo coloro che, a loro avviso, meglio rappresentano i loro interessi e le loro aspirazioni per il Veneto.

La campagna elettorale che seguirà sarà caratterizzata da dibattiti, proposte programmatiche e confronti pubblici, offrendo ai cittadini l’opportunità di informarsi e di formarsi un’opinione consapevole.

In questa fase cruciale, si auspica un confronto costruttivo e rispettoso tra le forze politiche, incentrato sulla ricerca di soluzioni concrete per le sfide che il Veneto si trova ad affrontare, e un’ampia partecipazione dei cittadini all’esercizio del diritto di voto, perché solo attraverso una scelta consapevole e informata si può garantire la legittimità e l’efficacia dell’azione amministrativa.

L’appuntamento con le urne non è solo un adempimento formale, ma un atto di responsabilità civica e un investimento nel futuro del Veneto.