Nuovo Presidente Veneto: sfida e futuro per la comunità.

Assumere la guida della Regione Veneto rappresenta un onore profondo, un impegno solenne che mi vede investito di una responsabilità verso l’intera comunità veneta.

Lo dichiaro con la consapevolezza del percorso che mi attende, un percorso costruito sul solido consenso della coalizione di centrodestra, a cui va la mia più sentita riconoscenza.

Il 23 e il 24 novembre, il popolo veneto è chiamato a scegliere il proprio rappresentante, colui che dovrà interpretare le sue aspirazioni e tutelarne gli interessi.

La mia candidatura non è un atto isolato, ma il naturale proseguimento di un’esperienza amministrativa di eccellenza, avviata con il Presidente Zaia, che lascia un’eredità di sviluppo, innovazione e resilienza.

Il mio obiettivo non è replicare il passato, ma elevarlo, proiettando la Regione verso nuove frontiere di progresso, mantenendo al contempo un profondo legame con le tradizioni e i valori che caratterizzano il nostro territorio.

Il Veneto si trova a fronteggiare sfide complesse, che richiedono una visione strategica e una leadership determinata.

La precarietà giovanile, l’invecchiamento demografico, le ripercussioni della crisi economica globale, l’emergenza climatica e la necessità di un nuovo patto sociale per il lavoro: questi sono solo alcuni dei nodi cruciali che dovremo affrontare con coraggio e competenza.

La mia priorità assoluta sarà ascoltare la voce dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche e delle ideologie.

Intendo costruire un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli attori del territorio: imprese, sindacati, associazioni di categoria, movimenti civici, comunità locali.

La mia campagna elettorale sarà un percorso di avvicinamento diretto ai veneti, nelle piazze, nelle fabbriche, nei mercati, nelle periferie, per raccogliere le loro istanze e tradurle in proposte concrete.

Non intendo limitarsi a un’amministrazione tecnocratica, focalizzata sulla gestione dei flussi e sulla rendicontazione dei risultati.

Voglio promuovere un’amministrazione partecipata, in grado di coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano, incentivando la trasparenza e la responsabilità.

In particolare, mi impegnerò a sostenere le imprese locali, favorendo l’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione.

Investirò nell’istruzione e nella formazione professionale, per garantire ai giovani le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Promuoverò la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, per creare nuove opportunità di lavoro e di crescita.

Tutelerò l’ambiente e il patrimonio culturale, per preservare la bellezza del nostro territorio e garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Rafforzerò i servizi sociali e sanitari, per garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure e al sostegno di cui hanno bisogno.

L’eredità che mi viene affidata è preziosa, e la affronterò con umiltà, passione e senso di responsabilità, consapevole del peso della fiducia che mi è stata accordata.

Il mio impegno è quello di essere un Presidente al servizio dei veneti, un punto di riferimento per il territorio, un motore di sviluppo e di progresso per la nostra comunità.