Rientro sicuro in Italia: liberati i due cittadini dispersi in Venezuela.

Con profonda emozione e sollievo, il Governo italiano annuncia il ritorno in sicurezza di Alberto Trentini e Mario Burlò, nostri concittadini, che si sono temporaneamente trovati in una situazione di vulnerabilità in Venezuela.

L’accoglienza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas segna un punto di svolta in un percorso delicato, finalizzato alla loro repatriazione.

Il Primo Ministro Giorgia Meloni, in un comunicato ufficiale, ha personalmente dialogato con i due uomini, assicurando loro il pieno sostegno e l’impegno del nostro paese.

Immediatamente attivato un volo charter da Roma, per garantire il loro trasferimento in Italia nel più breve tempo possibile, garantendo assistenza medica e psicologica per aiutarli a superare l’esperienza vissuta.

Questo successo, che infonde speranza e conforto alle loro famiglie e a tutta la comunità italiana, è il frutto di un’azione diplomatica complessa e coordinata.

Il Governo italiano esprime la più profonda gratitudine alle autorità venezuelane, a partire dal Presidente Rodriguez, per la loro collaborazione fattiva e la sensibilità dimostrata in un momento di tensione.

La capacità di instaurare un dialogo costruttivo, anche in contesti difficili, rappresenta un valore imprescindibile per la gestione delle crisi internazionali e la tutela dei nostri cittadini all’estero.

La liberazione di Trentini e Burlò sottolinea l’importanza della diplomazia silenziosa, di un lavoro di rete che coinvolge diverse istituzioni italiane ed internazionali.

Complimenti sono dovuti a tutti coloro, in Italia e all’estero, che hanno operato con professionalità e riservatezza, contribuendo a questo risultato positivo.

L’evento evidenzia anche la necessità di rafforzare la presenza e il supporto alle comunità italiane dislocate in aree geopoliticamente delicate, assicurando un costante monitoraggio della situazione e la disponibilità di canali di comunicazione sicuri ed efficaci.

Il Governo ribadisce il suo impegno a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini italiani nel mondo, vigilando con attenzione e proattività su ogni potenziale rischio e offrendo assistenza concreta in caso di necessità.