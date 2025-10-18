Stefani a Rovigo: tra Fiera, Toast e Apertura Elettorale

Il panorama politico veneto si è fatto più vivido oggi con la visita del candidato alla presidenza regionale, Alberto Stefani, a Rovigo.

L’appuntamento, fissato per le 12:30, ha visto Stefani partecipare all’inaugurazione della Fiera d’Ottobre, un evento storico e cruciale per l’economia locale, che si svolge sotto il Municipio.

L’evento rappresenta un momento di incontro tra tradizione e innovazione, e la sua presenza sottolinea l’attenzione della coalizione di centrodestra verso le realtà produttive del territorio.

La giornata, tuttavia, non si è limitata a impegni istituzionali.

Un gesto apparentemente semplice, il consumo di un toast presso l’osteria Zestèa, si è rivelato un’occasione per Stefani di sottolineare l’importanza di preservare l’identità culturale e gastronomica locale.

L’osteria, riconosciuta per la sua autenticità e il suo legame con la storia di Rovigo, è stata definita da Stefani un “locale identitario”, evidenziando come la valorizzazione delle piccole realtà commerciali e artigianali sia un pilastro fondamentale per la costruzione di una comunità forte e coesa.

L’itinerario ha poi proseguito verso Piazza Vittorio Emanuele II, cuore pulsante della vita cittadina, dove è stata inaugurata la sede elettorale.

L’evento, organizzato sotto l’abile regia di Lorenzo Rizzato, candidato consigliere regionale e figura di spicco nella lista Lega, ha rappresentato un’ulteriore tappa nel percorso di divulgazione del programma elettorale del candidato presidente.

La sede elettorale non è semplicemente un luogo fisico, ma un punto di contatto diretto con i cittadini, un luogo dove le istanze del territorio possono essere ascoltate e trasformate in proposte concrete.

L’inaugurazione è stata un’occasione per presentare al pubblico le linee guida del programma, incentrato su temi cruciali come la crescita economica sostenibile, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, e il miglioramento dei servizi sociali.

Rizzato, nel suo intervento, ha enfatizzato l’importanza di un approccio pragmatico e orientato ai risultati, volto a rispondere alle esigenze reali delle famiglie e delle imprese venete.

La presenza di Stefani ha confermato l’impegno della coalizione verso un futuro prospero e inclusivo per la regione, un futuro che valorizzi le radici storiche e le aspirazioni di ogni singolo cittadino.

L’evento ha sancito un momento di apertura e dialogo, invitando i cittadini a partecipare attivamente alla costruzione del futuro del Veneto.