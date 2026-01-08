Treviso al Vertice Europeo: Unica Città Italiana per il Clima

Treviso si configura come protagonista attivo nel panorama europeo dell’azione climatica, accedendo ufficialmente al board del Covenant of Mayors for Climate e Energy, l’iniziativa cardine della Commissione Europea per l’impegno locale nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il sindaco Mario Conte, figura di spicco a livello nazionale, è l’unico rappresentante italiano a ricoprire questo ruolo strategico all’interno dell’organismo politico di indirizzo, un segno tangibile del crescente riconoscimento del percorso virtuoso intrapreso dalla città.

Il Covenant of Mayors, più che una semplice adesione, costituisce un vero e proprio processo di trasformazione per le amministrazioni locali.

Si tratta di un framework collaborativo che facilita la definizione e l’implementazione di piani d’azione concreti, mirati alla riduzione delle emissioni di gas serra, all’adattamento agli impatti inevitabili del cambiamento climatico e all’ottimizzazione dell’efficienza energetica in tutti i settori, dall’edilizia ai trasporti, dall’agricoltura all’industria.

Il supporto offerto si estende dalla fase di diagnosi e pianificazione alla realizzazione di progetti specifici, promuovendo l’innovazione tecnologica e lo scambio di buone pratiche tra città di diversa dimensione e contesto geografico.

L’ingresso di Treviso in questa rete europea rappresenta una significativa consacrazione del lavoro profuso negli anni, testimoniando l’impegno costante nella direzione di politiche ambientali innovative e sostenibili.

Il ruolo di unico sindaco italiano nel board, come sottolinea il sindaco Conte, impone una responsabilità ulteriore, quella di veicolare la voce e le prospettive delle comunità locali nel dibattito europeo, contribuendo a plasmare strategie e obiettivi condivisi per la transizione ecologica.

Questo implica non solo la condivisione di esperienze e soluzioni efficaci, ma anche la capacità di influenzare le politiche a livello europeo, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo che tenga conto delle specificità territoriali e delle esigenze delle diverse comunità.

La presenza di Treviso in questo contesto internazionale è dunque un’opportunità preziosa per rafforzare l’identità della città come polo di eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e per ispirare altre amministrazioni locali ad abbracciare la sfida climatica con determinazione e visione a lungo termine.