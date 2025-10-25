Veneto, corsa alla Regione: cinque candidati e un vuoto inatteso.

Il panorama elettorale veneto si configura come un crocevia di istanze e proposte, con cinque candidati ufficialmente in campo per la presidenza della Regione.

La presentazione formale delle coalizioni alla Corte d’Appello di Venezia ha delineato un quadro politico complesso, che riflette le diverse anime e le pluralità di interessi presenti nel territorio.

L’ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, rappresenta il fronte di centrosinistra, portando con sé un programma incentrato su sviluppo sostenibile, servizi sociali rafforzati e una governance partecipativa.

La sua candidatura incarna una visione progressista, attenta alle sfide ambientali e alle disuguaglianze sociali.

Dall’altra parte dello spettro politico, Marco Rizzo, esponente del movimento Dsp (Democrazia Solidale Popolare), si propone come voce critica e alternativa, focalizzandosi su temi come la giustizia sociale, la redistribuzione della ricchezza e la lotta contro le lobby.

Il suo programma mira a un cambiamento radicale del sistema economico e politico veneto.

Fabio Bui, sostenuto da “Popolari per il Veneto”, incarna una candidatura radicata nella tradizione e nei valori popolari, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese, all’agricoltura di qualità e alla tutela del patrimonio culturale veneto.

La sua proposta si pone come punto di riferimento per le comunità locali e per chi ricerca un legame forte con il territorio.

Alberto Stefani, candidato del centrodestra, si presenta con un programma incentrato sulla crescita economica, sulla sicurezza e sull’efficienza della pubblica amministrazione.

La sua visione mira a rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto nazionale e internazionale, promuovendo investimenti e infrastrutture strategiche.

Infine, Riccardo Szumski, con “Resistere Veneto”, offre una prospettiva di resistenza e cambiamento profondo, focalizzandosi sulla difesa dei diritti civili, sulla lotta contro la precarietà del lavoro e sulla promozione di un modello di sviluppo più equo e inclusivo.

L’assenza di Lorenzo Damiano, che inizialmente aveva manifestato l’intenzione di candidarsi con il movimento “Pescatori di pace”, introduce una nota di sorpresa e sottolinea le dinamiche complesse che caratterizzano il processo elettorale, testimoniando come la partecipazione politica sia spesso il risultato di equilibri delicati e accordi inattesi.

La sua defezione lascia un vuoto in un panorama che si preannuncia ricco di contrasti e di sfide per il futuro del Veneto.