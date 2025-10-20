Veneto, spunta DSP: Marco Rizzo candidato alla presidenza.

Il panorama elettorale del Veneto si arricchisce di una nuova voce: Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) si presenta alle prossime elezioni regionali con Marco Rizzo candidato alla presidenza.

Un atto reso possibile grazie alla collaborazione e al gesto di lungimiranza del capogruppo Fabrizio Boron, di Comuni del Veneto per l’Autonomia, che ha aperto le porte alla partecipazione elettorale del movimento.

La candidatura di Rizzo si configura come un’istanza di profondo ripensamento del ruolo e delle dinamiche della regione Veneto, ponendo al centro la questione dell’autonomia non come slogan politico, ma come necessità strutturale per la salvaguardia dell’identità e del benessere del territorio.

L’obiettivo è perseguire un’autonomia concreta, fondata su una reale sovranità regionale, in grado di contrastare le derive centralizzatrici e le logiche imposte dall’alto.

Il manifesto programmatico di DSP si articola attorno alla denuncia di un modello di sviluppo economico e sociale ormai insostenibile.

L’attuale quadro geopolitico, dominato da un’omogeneizzazione culturale e da politiche globalizzatrici aggressive, sta erodendo le fondamenta dell’economia veneta.

Il tessuto produttivo, storicamente caratterizzato da un modello di specializzazione e di eccellenza, è sottoposto a pressioni insostenibili che mettono a rischio la sopravvivenza di intere filiere.

I distretti industriali, motore della crescita e dell’innovazione, si trovano ad affrontare crisi profonde, con conseguenze devastanti per l’occupazione.

L’agricoltura, pilastro dell’identità veneta, soffre a causa della concorrenza sleale e delle politiche agricole non sostenibili.

La piccola e media impresa, spina dorsale del sistema economico regionale, si trova intrappolata in una spirale di incertezza e difficoltà.

L’esasperazione di queste dinamiche si traduce in un impoverimento sociale e culturale, in un senso di smarrimento e di frustrazione che pervade la popolazione.

Le istanze e le preoccupazioni delle persone comuni, le loro aspirazioni a una vita dignitosa e serena, vengono strumentalizzate dai potentati politici e mediatici, trasformate in mero spunto per operazioni di comunicazione superficiale e inefficace.

La politica, intesa come strumento di ascolto e di risposta ai bisogni reali della gente, è stata cooptata da logiche di potere e di consenso apparente, generando un profondo divario tra i governanti e i governati.

DSP si propone di rompere questo schema, di restituire voce a chi si sente escluso e dimenticato, di costruire un’alternativa concreta al modello dominante.

Si tratta di un progetto ambizioso, che richiede coraggio, determinazione e la partecipazione attiva di tutti coloro che credono in un futuro diverso per il Veneto.

Un futuro in cui l’identità regionale sia valorizzata, l’economia sia al servizio delle persone, la politica sia sinonimo di giustizia e di solidarietà.

Un futuro che sappia coniugare la salvaguardia delle tradizioni con l’innovazione, la difesa del territorio con lo sviluppo sostenibile, la libertà individuale con la responsabilità collettiva.