Aprilia MotoGP: Il Leone Rugge, Nuova Era e Ambizioni 2026

L’iconografia del leone ruggisce nuovamente sulla livrea Aprilia, segnando l’inizio di una nuova era nel panorama della MotoGP.

La presentazione ufficiale, tenutasi negli studi Sky a Milano, ha svelato non solo la rinnovata veste grafica, ma soprattutto le ambizioni concrete per la stagione 2026.

Dopo un 2025 che ha rappresentato un punto di svolta nella storia agonistica della casa veneta, con un bottino di quattro vittorie, tre successi nelle gare sprint e ben diciassette podi, il team punta a consolidare i progressi e a scalare ulteriormente la vetta del Campionato Costruttori.

Il secondo posto nella classifica costruttori, con un totale di 418 punti, e il terzo posto di Marco Bezzecchi, con 353 punti, che costituisce il miglior risultato individuale mai ottenuto da un pilota Aprilia in MotoGP, rappresentano una solida base di partenza.

La stagione in corso è però anche l’occasione per un ritorno in grande stile di Jorge Martin. Le difficoltà fisiche che hanno afflitto il rider spagnolo nel 2025, purtroppo, ne hanno limitato il potenziale.

“La fiducia è palpabile,” sottolinea Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico, “abbiamo assistito a un’evoluzione significativa della nostra competitività, superando una fase iniziale complessa per poi concludere con risultati di tutto rilievo.

La chiave sarà la gestione, la pazienza e la possibilità di recuperare pienamente le condizioni fisiche.

”La presenza di Michele Colaninno, CEO del Gruppo Piaggio, alla presentazione testimonia l’impegno strategico del gruppo nel progetto Aprilia Racing, un investimento che mira a rafforzare la presenza del marchio nel motorsport globale e a trasferire know-how tecnico allo sviluppo di modelli di serie.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, pone l’accento sulla necessità di un approccio misurato nei confronti di Martin, sottolineando il suo talento innegabile e la sua velocità intrinseca, elementi che, una volta liberati dalle limitazioni fisiche, saranno determinanti.

“Ci aspettiamo che Bezzecchi prosegua il percorso tracciato lo scorso anno, puntando costantemente al podio.

La nostra moto è sempre più efficiente, e saremo in pista con un quartetto di piloti capaci di competere ad alti livelli.

”La pressione dei risultati ottenuti in precedenza, Rivola lo ammette, è tangibile, ma viene interpretata non come un peso, bensì come una responsabilità che stimola la ricerca continua di miglioramento e l’ambizione di superare i propri limiti.

L’impegno di Aprilia Racing non si limita alla semplice ricerca della vittoria, ma include anche l’innovazione tecnologica, lo sviluppo del talento dei piloti e la promozione del marchio attraverso l’eccellenza sportiva.

Il ruggito del leone è un presagio di una stagione intensa, ricca di sfide e di opportunità, dove la determinazione e la passione saranno gli ingredienti fondamentali per raggiungere nuovi traguardi.