Arena di Verona: accessibilità e inclusione per le Olimpiadi 2026

L’imponente Arena di Verona, custode di secoli di storia e testimone di innumerevoli eventi culturali, si appresta ad assumere un ruolo di primaria importanza nel palcoscenico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

In vista di questa occasione straordinaria, sono stati recentemente finalizzati interventi di accessibilità temporanea, frutto di una complessa sinergia tra Simico, società specializzata in soluzioni per la mobilità, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

Questi interventi, lungi dall’essere semplici modifiche strutturali, rappresentano un atto di profonda responsabilità e sensibilità verso il diritto allo sport e alla fruizione culturale di tutti, indipendentemente dalle loro abilità fisiche.

L’obiettivo primario è stato quello di rendere l’Arena un ambiente inclusivo e accogliente, in grado di eliminare le barriere architettoniche e sensoriali che ancora ostacolano la partecipazione di persone con disabilità.

Le opere realizzate hanno coinvolto diverse aree strategiche.

Innanzitutto, l’installazione di rampe dedicate, progettate con precisione per garantire percorsi sicuri e agevoli, ha superato le limitazioni imposte dalla conformazione storica dell’anfiteatro.

L’adeguamento dei servizi igienici, in linea con le normative più recenti, ha previsto l’introduzione di attrezzature e spazi specifici.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla predisposizione di aree di sosta e movimentazione per gli atleti paralimpici, elementi cruciali per la loro preparazione e performance.

La riorganizzazione dei posti a sedere per il pubblico con disabilità non si è limitata a un mero spostamento di sedie, ma ha mirato a creare zone di visione ottimali e a favorire l’interazione sociale.

La sfida più ardua è stata conciliare le esigenze di accessibilità con la necessità di preservare l’integrità del patrimonio storico e artistico dell’Arena.

Ogni intervento è stato attentamente studiato e approvato da un team di esperti, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici.

L’utilizzo di materiali e tecniche innovative ha permesso di realizzare soluzioni esteticamente gradevoli e funzionalmente efficienti.

L’Arena di Verona, scenario della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e dell’apertura delle Paralimpiadi, si configurerà così come un simbolo di inclusione e di progresso.

Un luogo dove lo spirito dello sport, l’emozione degli eventi e l’accoglienza calorosa si fondono in un’esperienza indimenticabile per tutti, atleti e spettatori, in un abbraccio universale che trascende ogni barriera.

Questi interventi non sono un punto di arrivo, ma un passo avanti verso un futuro in cui l’accessibilità diventi una condizione imprescindibile per la fruizione del patrimonio culturale e sportivo nazionale.